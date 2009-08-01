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۱۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

باهنر به مهر خبر داد:

احمدی نژاد درباره کابینه با مجلس مشورت نکرده است

احمدی نژاد درباره کابینه با مجلس مشورت نکرده است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که محمود احمدی نژاد برخلاف رویه معمول رؤسای جمهور در آستانه معرفی وزیران برای اخذ رای اعتماد تا کنون با هیچیک از سطوح هیئت رئیسه مجلس و فراکسیون اکثریت مشورت نکرده است.

محمدرضا باهنر نماینده 6 دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درپاسخ به این سئوال که آیا احمدی نژاد مطابق معمول روسای جمهور پیشین درباره کابینه پیشنهادی خود با فراکسیون اکثریت مجلس و یاهیئت رئیسه مشورت کرده است ، اعلام کرد که چنین مشورتی صورت نگرفته است. 

نایب رئیس مجلس وفراکسیون اصولگرایان در پاسخ به این سئوال که آیا شما برنامه ای برای مشورت با رئیس جمهور دارید نیز عنوان کرد: این سئوال را باید از احمدی نژاد بپرسید.

به گزارش مهر، رئیس جمهور از تاریخ 14 مرداد - روز تحلیف - دو هفته فرصت دارد کابینه خود را به مجلس معرفی کند. همچنین فرصت مجلس برای دادن رای اعتماد به کابینه یک هفته است و بر این اساس طبق برنامه به نظر می رسد مراسم رای اعتماد به کابینه دهم حداکثر تا ششم شهریور ماه به طول بینجامد.

کد مطلب 921405

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