حملات تکفیری ها به مساجد شیعه/ شهادت 27 نفر و زخمی شدن دهها نفر دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی عراق لحظاتی پیش از شهادت دست کم 27 نفر و زخمی شدن دهها نفر دیگر در انفجار پنج بمبی که تروریستهای تکفیری به هنگام خروج نمازگزاران از مساجد و حسینیه های شیعه در اطراف بغداد منفجر کردند، خبر دادند.



به گفته این منابع، دست کم پانزده نفر بر اثر انفجار بمب در کوی الشعب درشمال شرق بغداد شهید و سی نفر دیگر زخمی شدند.



این منابع پیشتر از شهادت هفت نفر و زخمی شدن پانزده نفر دیگر خبر داده بودند.



طرفداران جریان صدر در حال اقامه نماز جمعه در این مسجد بودند.



در پل دیاله نیز بر اثر انفجار دو بمب، دو نمازگزار شهید و هفت نفر دیگر زخمی شدند.



به گفته منابع عراقی، این انفجار نمازگزاران حسینیه رسول اعظم(ص) پس از پایان نماز جمعه را هدف قرار داده بود.



در منطقه زعفرانیه در جنوب بغداد، بر اثر انفجار بمب در نزدیک مسجد الصدرین به هنگام خارج شدن نمازگزاران، یک نمازگزار شهید و شش نفر دیگر زخمی شدند.



همچنین بر اثر انفجار بمب در نزدیک حسینیه الحکیم در منطقه الکمالیه در شرق بغداد، سه نمازگزار زخمی شدند.

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