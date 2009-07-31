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۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۷

انجمن صنفی ویدئو رسانه درگذشت سیف‌الله داد را تسلیت گفت

انجمن صنفی ویدئو رسانه درگذشت سیف‌الله داد را تسلیت گفت

انجمن صنفی ویدئو رسانه کشور با صدور پیامی درگذشت سیف‌الله داد خالق فیلم ماندگار "بازمانده" را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: درگذشت هنرمندی متعهد، سینماگری فرهیخته و مدیری دلسوز و مصمم آنچنان ما را به سوگ نشانده که هنوز نمی‌توانیم رفتنش را باور کنیم ما که فکر می‌کردیم بر بیماری مهلکش چیره شده و لبخند‌های دائمی و حضور فعالش در مجامع سینمایی گواه تصورمان بود. اما غافل از اینکه سیف‌الله داد تمام درد و رنج بیماری را به جان خرید و دم نزد تا کسی را نیازارد و نگران نکند مباد آنکه درد و غمی بر سایر آلام نزدیکان و دوستان و یارانش افزون شود.

نخستین مؤسسات خصوصی ویدئو رسانه در زمان مدیریت او بر مسند معاونت سینمایی وزارت ارشاد متولد شدند و با حمایت و تشویق‌های مداومش کارشان را آغاز کردند. بدون تردید جایگاه کنونی این موسسات در حمایت از سینمای ملی ایران و موفقیت در ایجاد ارتباط گسترده با خانواده‌های ایرانی از طریق محصولات نمایش خانگی مرهون تلاش‌ها، تشویق‌ها و دوراندیشی‌های این بزرگمرد فقید بوده و شبکه نمایش خانگی کشور از این بابت خود را مدیون سیف‌الله داد می‌داند.

کد مطلب 921413

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