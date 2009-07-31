به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: درگذشت هنرمندی متعهد، سینماگری فرهیخته و مدیری دلسوز و مصمم آنچنان ما را به سوگ نشانده که هنوز نمی‌توانیم رفتنش را باور کنیم ما که فکر می‌کردیم بر بیماری مهلکش چیره شده و لبخند‌های دائمی و حضور فعالش در مجامع سینمایی گواه تصورمان بود. اما غافل از اینکه سیف‌الله داد تمام درد و رنج بیماری را به جان خرید و دم نزد تا کسی را نیازارد و نگران نکند مباد آنکه درد و غمی بر سایر آلام نزدیکان و دوستان و یارانش افزون شود.

نخستین مؤسسات خصوصی ویدئو رسانه در زمان مدیریت او بر مسند معاونت سینمایی وزارت ارشاد متولد شدند و با حمایت و تشویق‌های مداومش کارشان را آغاز کردند. بدون تردید جایگاه کنونی این موسسات در حمایت از سینمای ملی ایران و موفقیت در ایجاد ارتباط گسترده با خانواده‌های ایرانی از طریق محصولات نمایش خانگی مرهون تلاش‌ها، تشویق‌ها و دوراندیشی‌های این بزرگمرد فقید بوده و شبکه نمایش خانگی کشور از این بابت خود را مدیون سیف‌الله داد می‌داند.