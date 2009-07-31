کشف دو گور دسته جمعی متعلق به قربانیان قتل عام سربرنیتسا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، منابع خبری از کشف دو گور دسته جمعی در شرق سربرنیتسا که در زمان جنگ بوسنی تحت کنترل نیروهای هلندی بوده، خبر دادند. این گورها به دنبال اشاره های ماه گذشته فرمانده سابق نیروهای هلندی حافظ صلح سازمان ملل متحد در بوسنی، مبنی بر وجود چنین مکانهایی در شرق سربرنیتسا کشف شد.

بر اساس این گزارش، در دو گور مذکور بقایای جسد شش فرد بزرگسال و دو کودک خردسال یافت شده است. به گزارش تلویزیون دولتی بوسنی در سارایوو احتمال دارد این افراد از ترس حمله نظامیان صرب اقدام به خودکشی کرده باشند.

این در حالی است که در حمله ارتش صربستان به منطقه حفاظت شده سازمان ملل متحد در سربرنیتسا کلاه آبی های هلندی به صربها اجازه دادند مردهای خانواده های پناه گرفته در این مکان را از دیگران جدا کرده و با خود ببرند. در این اقدام جنایتکارانه هزاران مرد بوسنیایی قتل عام شدند.

تاکنون از میان حدود 8 هزار قربانی هویت تنها 3 هزار و 200 جسد شناسایی و این اجساد در مقبره "بوتوکاری" که به این نسل کشی اختصاص دارد، دفن شده اند. هنوز گورهای جمعی زیادی وجود دارد که مکانهای آنها ناشناخته است.

گفتنی است صربها طی جنگ سه ساله (1992 تا 1995) با حمایت همه جانبه ناتو و آمریکا، هزاران زن، مرد و کودک مسلمان بوسنی را قتل عام کردند، تا از شکل گیری یک جمهوری اسلامی در قلب اروپا جلوگیری کنند.