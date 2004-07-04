تولد در " گاهواره باد "

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" ؛ صادق همايوني - شاعر و داستان نويس در پانزدهم تيرماه هزار و سيصد و سيزده در سروستان به دنيا آمده است و تا امروز آثار متعددي در حوزه شعر و داستان خلق كرده است.

از مجموعه آثار او به عنوان نمونه مي توان به " بن بست - دفتر شعر " ، " ترانه هايي از جنوب - فرهنگ مردم " ، " هرگز غروب مكن - دفتر داستان " و ... اشاره كرد.

بخشي از شعر " جاي تو سبز است " را از همين شاعر باهم زمزمه مي كنيم:

بهار را به تماشا نشسته ام

اي دوست

در اين غروب سربي باران

از پشت شيشه هاي دريچه

و موج چلچله ها را

كه دربه دراند

ميان گاهواره ي باد

و غنچه هاي بلور حباب را

به روي ساكت و آرام آبگينه آب

كه مي شكنند...

دريغ!

جاي تو سبز است

و كلبه ام پائيز.