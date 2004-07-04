تولد در " گاهواره باد "

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" ؛ صادق همايوني - شاعر و داستان نويس در پانزدهم تيرماه هزار و سيصد و سيزده در سروستان به دنيا آمده است و تا امروز آثار متعددي در حوزه شعر و داستان خلق كرده است.
از مجموعه آثار او به عنوان نمونه مي توان به " بن بست - دفتر شعر " ، " ترانه هايي از جنوب - فرهنگ مردم " ، " هرگز غروب مكن - دفتر داستان " و ... اشاره كرد.
بخشي از شعر " جاي تو سبز است " را از همين شاعر باهم زمزمه مي كنيم:
بهار را به تماشا نشسته ام
اي دوست
در اين غروب سربي باران
از پشت شيشه هاي دريچه
و موج چلچله ها را
كه دربه دراند
ميان گاهواره ي باد
و غنچه هاي بلور حباب را
به روي ساكت و آرام آبگينه آب
كه مي شكنند...
دريغ!
جاي تو سبز است
و كلبه ام پائيز.
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