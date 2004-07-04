سفر مقام معظم رهبري به استان همدان از فردا آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار مهر از همدان، خيابان ها، ميادين و معابر شهرها حتي روستاهاي استان فرهنگي، تاريخي همدان براي استقبال از رهبر فرزانه انقلاب آذين بندي شده است.



حضور خودجوش مردم، خصوصا در قالب هيات هاي مذهبي و تشكل هاي مختلف در آماده سازي شهرهاي استان براي استقبال از مقام معظم رهبري و نمايندگان ايشان بسيار چشمگير است.



هيات هاي مذهبي با برپايي چادرهايي در مسيرهاي حركت رهبر معظم انقلاب خود را آماده پذيرايي از مردمي مي كنند كه از شهرها و روستاهاي دور و نزديك جهت ديدار با مقتداي خود به شهر همدان سفر مي كنند.



رهبر معظم انقلاب اسلامي ساعت 9 صبح پس از ورود به شهر همدان در ميدان دانشگاه شهر همدان مورد استقبال عمومي قرار مي گيرند و پس از آن در ورزشگاه شهداي قدس در جمع عاشقان ولايت سخنراني مي كنند.



معظم له در طول سفر به اين استان با خانواده هاي شهدا، روحانيون، جوانان و نخبگان نيز ملاقات هايي را خواهند داشت.

آخرين سفر رهبر معظم انقلاب اسلامي به استان همدان در سال 65 صورت گرفته بود.

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