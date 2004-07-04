به گزارش خبرنگار مهر از همدان، خيابان ها، ميادين و معابر شهرها حتي روستاهاي استان فرهنگي، تاريخي همدان براي استقبال از رهبر فرزانه انقلاب آذين بندي شده است.
حضور خودجوش مردم، خصوصا در قالب هيات هاي مذهبي و تشكل هاي مختلف در آماده سازي شهرهاي استان براي استقبال از مقام معظم رهبري و نمايندگان ايشان بسيار چشمگير است.
هيات هاي مذهبي با برپايي چادرهايي در مسيرهاي حركت رهبر معظم انقلاب خود را آماده پذيرايي از مردمي مي كنند كه از شهرها و روستاهاي دور و نزديك جهت ديدار با مقتداي خود به شهر همدان سفر مي كنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي ساعت 9 صبح پس از ورود به شهر همدان در ميدان دانشگاه شهر همدان مورد استقبال عمومي قرار مي گيرند و پس از آن در ورزشگاه شهداي قدس در جمع عاشقان ولايت سخنراني مي كنند.
معظم له در طول سفر به اين استان با خانواده هاي شهدا، روحانيون، جوانان و نخبگان نيز ملاقات هايي را خواهند داشت.
آخرين سفر رهبر معظم انقلاب اسلامي به استان همدان در سال 65 صورت گرفته بود.
آمادگي مردم همدان براي استقبال گسترده از رهبر انقلاب
سفر مقام معظم رهبري به استان همدان از فردا آغاز مي شود
سفر حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي به استان همدان روز دوشنبه درحالي آغاز مي شود كه مردم سراسر اين استان آماده شده اند تا در روز استقبال با حضور در شهر همدان با مقتداي انقلاب تجديد بيعت كنند.
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