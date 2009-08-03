۱۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۰۰

پرونده های تخلفات واحدهای صنفی استان مرکزی 300 درصد افزایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: با تشکیل هزار و 537 پرونده تعزیراتی و تخلفاتی، پرونده های تخلفات واحدهای صنفی و تولیدی استان مرکزی 300 درصد افزایش یافته است.

جواد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه تشکیل این تعداد پرونده نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای 300 درصد افزایش است، افزود: در سه ماهه نخست امسال 28 هزار و 194 بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی در استان انجام و پرونده های فوق تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته بازرسی به منظور کنترل بازار و رعایت حقوق مصرف ‌کنندگان با شدت بیشتری اجرا می ‌شود، افزود: از این تعداد بازرسی 22 هزار مورد مربوط به شهر اراک بوده است.

وی تعداد اکیپهای نظارتی در سه ماهه امسال را 30 تیم بازرسی دو نفره در سطح استان عنوان کرد و گفت: عمده تخلفات این واحدها عدم درج قیمت و گران فروشی بوده است.

حسنی افزود: در این مدت دو هزار مورد گزارش و شکایت مردمی به واحد 124 و ستاد خبری ارسال شده که 717 مورد آن گزارش تلفنی، 60 مورد گزارش حضوری و بقیه توسط ناظران افتخاری ارسال شده است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بازرگانی برنامه ‌های نظارتی و بازرسی را در دل واحدهای صنفی و تولیدی متمرکز کرده است، خاطرنشان کرد: در سه ماهه امسال 20 مورد گشت مشترک با تعزیزات حکومتی، مجامع صنفی و اتحادیه ‌ها در سطح استان اجرا شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی از مطالعه طرح یکسان ‌سازی قیمتها به واحدهای تولیدی خبر داد و بیان کرد: به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و رسیدن مستقیم کالا از تولید کننده توسط شرکتها و واحدهای تولیدی به دست مصرف‌کننده و جلوگیری از وجود واسطه‌ها و خرده‌فروشان و دلالان سازمان بازرگانی در حال مطالعه طرح یکسان ‌سازی قیمتها در سطح بازار است.

کد مطلب 921511

