به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هندبال قهرمانی نوجوانان جهان نهم مردادماه با برگزاری چهار دیدار برای شناخت مقام های اول تا هشتم پیگیری شد که در نهایت تیم کرواسی در دیدارفینال با غلبه بر تیم ایسلند به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.

در دیدار نهایی تیم کرواسی که پیش از این دو بار بر سکوی نایب قهرمانی رقابتهای نوجوانان جهان ایستاده بود، موفق شد با نتیجه 40 بر 35 تیم ایسلند را از پیش رو بردارد. تیم ایسلند برای اولین بار در این رقابتها شرکت می کرد.

در دیدار رده بندی نیز دو تیم تونس و سوئد به رقابت پرداختند که در نهایت تیم سوئد موفق شد با نتیجه 30 بر 27 تیم میزبان را شکست دهد. تیم تونس در حالی با 9 پله صعود به مقام چهارم این دیدارها دست یافت که در دوره قبل این بازیها در سال 2007 در مکان سیزدهم ایستاده بود. این تیم در اولین دوره این رقابتها در سال 2005 عنوان نهم را کسب کرده بود.

شب گذشته دو دیدار دیگر در چارچوب این رقابتها برگزار شد که طی آن تیم دانمارک قهرمان دوره قبل این مسابقات با نتیجه 30 بر 29 تیم اسپانیا را شکست داد و به عنوان پنجم رسید. تیم آلمان نیز با نتیجه 25 بر 24 بر تیم نروژ غلبه کرد و عنوان هفتم را از آن خود کرد.

رده بندی نهایی سومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان بدین ترتیب است:

1- کرواسی، 2- ایسلند، 3- سوئد، 4- تونس، 5- دانمارک، 6- اسپانیا، 7- آلمان، 8- نروژ، 9- فرانسه، 10- ایران، 11- آرژانتین، 12- مصر، 13- قطر، 14- الجزایر، 15- برزیل، 16- لیبی، 17- پرتغال، 18- ونزوئلا، 19- کویت و 20- مراکش

سومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان از 28 تیرماه تا نهم مرداد ماه با حضور 20 تیم در تونس برگزار شد.