اسرائیل در صلح جدی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، سعود الفیصل در یک کنفرانس خبری مشترک با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود در واشنگتن اظهار داشت: اسرائیل باید تصمیم بگیرد که خواهان چیست؟ صلح واقعی یا ادامه بحران و در نتیجه سوق دادن منطقه به بی ثباتی و خشونت.

وی درخواست های آمریکا برای بهبود روابط با تل آویو به عنوان راهی برای آغاز مذاکرات صلح منطقه ای را رد کرد.

وزیر امور خارجه عربستان سعودی همچنین رژیم صهیونیستی را متهم کرد که با متمرکز شدن بر احداث شهرک ها در اراضی فلسطین در راستای منحرف کردن افکار عمومی از مسائل اصلی [مورد مناقشه صلح] تلاش می کند.

هیلاری کلینتون نیز اظهار داشت: حفظ حقوق فلسطینی ها و اسرائیلی ها مبتنی بر زندگی مسالمت آمیز و توام با امنیت به تلاش و حمایت نه فقط آمریکا بلکه کشورهای دیگر به رهبری عربستان سعودی نیاز دارد.