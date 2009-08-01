ادامه این روند فوتبال را به نابودی می کشد/ ‌قراردادم دو هزار تومان بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین از جمله چهره های ورزشی است که همواره صحبت هایش مورد توجه اهالی فوتبال قرار گرفته است. او که روز چهارشنبه با حضور در ورزشگاه ایران خودرو دیدار پرسپولیس و پیکان را تماشا کرد، در گفتگوی ویژه ای با خبرنگار مهر به سوالات مطرح شده پاسخ گفت.

قضاوت در مورد پرسپولیس زود است

علی پروین در ابتدای گفتگوی خود با خبرنگار مهر به وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس و آینده این تیم اشاره کرد و گفت: الان نمی شود تشخیص داد که پرسپولیس در فصل آینده چطور بازی می کند و چندم می شود. باید صبر کنیم مسابقات شروع شود، بعد از آن بهتر می شود در مورد پرسپولیس حرف زد. این تیم نسبت به فصل قبل 8 تا 10 بازیکن خود را از دست داده و چند بازیکن جوان و خوب آورده که نیاز به زمان دارند تا خودشان را نشان دهند.

شاید ستاره شوند!

"آیا با این تغییر و تحولات به آینده پرسپولیس در فصل جاری امیدی هست؟"، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: همه بازیکنانی که به پرسپولیس آمدند از اول که ستاره نبودند. آنها آمدند چهار تا بازی کردند، میدان دیدند و ستاره شدند. اگر به این بازیکنان اعتماد شود و میدان ببیند آنها هم می توانند ستاره می شوند.

نمی دانم چرا کریمی زنگ نزد

وی در خصوص جدایی علی کریمی از تیم فوتبال پرسپولیس نیز چنین اظهارنظر کرد: کریمی هم یک بازیکن خوب و باتجربه بود که اگر در پرسپولیس می ماند بهتر می شد. حالا هم انگار رفته استیل آذین، درسته؟! (پروین وقتی متوجه شد که علی کریمی با استیل آذین قراردادش را ثبت کرده است، گفت: خب مبارکش باشه!)

پروین با اشاره به تماس تلفنی خود با علی کریمی برای تمدید قراردادش با پرسپولیس گفت: من فقط یک تلفن به کریمی زدم و قرار شد او به من زنگ بزند و جوابم را بدهد که نمی دانم چرا دیگر زنگ نزد. با این حال علی کریمی هر جا که هست امیدوارم موفق باشد. او و هر بازیکنی صلاح خودش رو می داند و حتما صلاح دانسته که به استیل آذین رفته است.

کرانیچار می تواند موفق شود

"پرسپولیس با "کرانیچار" شانسی برای موفقیت دارد؟"، سرمربی پیشین تیم پرسپولیس در پاسخ به این پرسش هم گفت: ما همیشه گفتیم که اگر قرار است یک مربی خارجی به ایران بیاید، بهتر است آن مربی یک مربی کارنامه دار باشد. خوشبختانه این مربی جدید پرسپولیس کارنامه دارد و در تیم‌‎های بزرگی کار کرده است. باید صبر کرد و کارش را دید اما من فکر می کنم بتواند در پرسپولیس موفق باشد.

انصاریفرد خوب کار کرده است

وی در ادامه با مثبت ارزیابی کردن عملکرد عباس انصاری‌فرد در تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: انصاری‌فرد برای پرسپولیس زحمتش را کشیده و کارهایش را کرده است. تیم خوبی را برای پرسپولیس بسته است اما باید در طول فصل ببینیم این تیم می تواند موفق باشد یا نه.

زور هدایتی بیشتر بود

"انتقال علی کریمی به استیل آذین می تواند موجبات دلگیری هواداران پرسپولیس از حسین هدایتی را فراهم آورد. او که تا فصل گذشته رئیس هیئت مدیره پرسپولیس بود، امروز ستاره سرخپوشان را به استیل آذین منتقل کرده است. " پروین البته نظری متفاوت با این دارد، او گفت: در فوتبال رقابت وجود دارد و هر کس به دنبال این است که تیم خود را بهتر ببندد. در این بین هدایتی و انصاریفرد ندارد، هر کسی زورش بیشتر باشد برنده نقل و انتقالات می شود.

خیلی ها یک شبه در فوتبال مطرح می شوند

علی پروین که با همراهی حسین هدایتی در باشگاه استیل آذین عاملی در جهت اشتهار این چهره غیر فوتبالی بوده است، در این باره اظهارنظری خاص داشت و گفت: فوتبال همین است دیگر و هر کسی به یک نیتی وارد این فوتبال می شود. یکی می آید مشهور شود، یکی دنبال محبوبیت است و دیگری می آید که خود را معروف کند. همین همایون بهزادی که کنار من نشسته است 45 سال پیش در همین زمین پیکان بازی می کرد. او هنوز هم در فوتبال هست و باقی می ماند، چرا؟ چون یک شبه به اینجا نرسیده است که از یاد برود. امروز در فوتبال ما خیلی ها هستند که یک شبه به همه چیز می رسند.

راز ماندگاری پروین چیست؟

"راز ماندگاری چهره‌های پیشین فوتبال چیست؟ چرا بازیکنان دیروز فوتبال ایران مثل پروین و بهزادی نسبت به چهرههای امروز مانند دایی و کریمی ماندگاری بیشتری دارند؟" پروین این پرسش را نیز چنین پاسخ گفت: نمی دانم شاید چون ما رفتیم دنبال مربیگری! امروزی‌ها هم محبوب هستند. علی کریمی که فعلا دارد بازی می کند و روی بورس است . علی دایی هم بود که متاسفانه در تیم ملی آن اتفاق‌ها برایش رقم خورد. فوتبال همین است، ببری خوبی و ببازی فردا عوضت می کنند.

فوتبال به خطر افتاده است

پروین در ادامه به شرایط نابرابر تیم‌های حاضر در فوتبال کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه امروز طوری شده است که یک عده زورشان می رسد و هر کاری می خواهند می کند. هر بازیکنی می خواهند، می گیرند، هزینه می کنند و ... اما هستند تیم‌هایی که نمی توانند با این تیمها رقابت کنند. اگر می خواهیم کار ریشه ای درست شود باید همه تیمها را یکسان کنیم. با این شرایط فوتبال به خطر می افتد و لطمه می خورد.

فوتبال از بین می رود

وی نسبت به شرایط حاکم بر فوتبال ایران هشدار داد و افزود: امروز در فوتبال ما پولهای کلان داده می شود و پرداختی برخی مربیان و بازیکنان خیلی بالاست. در فصل نقل و انتقالات همه دنبال بازارگرمی هستند و افرادی که اصلا در فوتبال نیستند وارد بازی می شوند. این وضعیت اصلا خوب نیست. نه تنها به تیمهای لیگ برتری بلکه به همه فوتبال ایران لطمه می زند و باعث می شود فوتبال این مملکت از بین برود و...

دو هزار تومان آخرین قراردادم بود

"آقای پروین، مبلغ آخرین قرارداد شما زمانی که بازی می کردید چقدر بود؟"، پروین در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: آخرین قراردادی که در فوتبال بستم مبلغش 2 هزار تومان بود.

حضور در هیئت مدیره ؟

وی همچنین در خصوص حضور در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: نه مورد خاصی نیست، قبلا یک صحبتهایی شده بود. امروز هم فرقی نمی کند ما در هیئت مدیره باشیم یا نباشیم. ما در کنار تیم هستیم تفاوتی ندارد که در باشگاه پست داشته باشیم یا نه.

