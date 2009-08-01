داگلاس برزیلی به تیم فوتبال الوصل امارات پیوست

به گزارش خبرگزار مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، "داگلاس دو سانتوس"، برزیلی از باشگاه کورینتیانس به الوصل آمده است. زردپوشان دبی فصل گذشته مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات را با ایستادن در مکان هفتم جدول رده بندی (در بین 12 تیم) به پایان رساندند.

داگلاس دوس سانتوس که با قراردادی 2 سال به امارات آمده است، گفت: " من در سال قبل سه عنوان قهرمانی بدست آوردم و با خوشحالی برزیل را ترک کردم".

این بازیساز 27 ساله برزیلی پیشنهاد الوصل امارات را برای خود وسوسه انگیز توصیف کرد.

او در باشگاه قبلی خود 71 بازی کرد و درکنار 12 گلی که زد پاس‌های گل زیادی داد. داگلاس سومین برزیلی است که بعد از "روگیرو" و "الکساندر الیویرا" به الوصل آمده است.