دادگاه محاكمه صدام بايد به تمام جنايات صدام رسيدگي كند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، سخنگوى وزارت امورخارجه در آغازنشست اين هفته با خبرنگاران داخلي وخارجي با اشاره به بيست و دومين سالگرد ربوده شدن چهارديپلمات ايراني در لبنان اظهار داشت : جمهورى اسلامي ايران با حساسيت و توجه ويژه اى درحال پيگيري وضعيت و سرنوشت اين ديپلماتها است و تاكنون مذاكرات و گفتگوهاي متعددي را با احزاب و دولت لبنان داشته است .



آصفي افزود : در سفر خرازي به لبنان در سال گذشته و سفر وزير امور خارجه لبنان به ايران در چند وقت اخير به صورت متمايز اين مسئله مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است و به همين منظور كميته اي براي پيگيري روند امورتشكيل شده است.



وي تاكيد كرد : بر اساس شواهد ومدارك موجود اين افراد در اختيار رژيم صهيونيستي قرار دارند و جمهوري اسلامي ايران اين رژيم را مسئول سرنوشت ديپلمات ها مي داند.



سخنگوي وزارت امور خارجه درپاسخ به سوال خبرنگار مهر درخصوص ارزيابي وزارت خارجه از محاكمه صدام و اقدامات وزارت خارجه پيرامون اين موضوع گفت : صدام در قبال ملت ايران مرتكب جنايات زيادي شده است كه از جمله مي توان به كشتار شهروندان ايراني، تخريب منازل و استفاده از سلاحهاي شيميايي اشاره كرد، براين اساس ايران درصدد است تا در

خصوص اين جنايات دادخواست ارايه دهد.

وي افزود : با همگرايي و مشورت با دستگاههاي مختلف درصدد ارايه مدارك و مستندات كامل هستيم.

آصفي گفت: ايران معتقد است كه دادگاه محاكمه صدام بايد شفاف برگزار شود و به تمام جنايات صدام رسيدگي و مشخص شود كه اين جنايات چرا و چگونه انجام شده است.

سخنگوي وزارت خارجه گفت: با توجه به جنايات گسترده صدام عليه جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي مختلف تلاش مي كنند تا دادخواست به دادگاه ارايه دهند.

سخنگوي وزارت امور خارجه درباره مطرح نشدن موضوع حمله به ايران در دادگاه صدام با بيان اينكه رسيدگي به جنايات صدام در قبال ايران در روزهاي آخرمحاكمه مطرح شود، گفت : ما اين مسئله را از طريق كاردار سفارت كشورمان در عراق از مقامات عراقي خواستار مي شويم.

وي در پاسخ به سئوالي در خصوص افزايش نيروهاي ايران درعراق پس از خروج برمر گفت : اين خبرسازي است ما از ابتدا اعلام كرديم كه خواهان تامين امنيت و ثبات در عراق هستيم چون اين مسئله بر امنيت ايران نيز تاثير خواهد گذاشت.



آصفي گفت : سياست ايران در عراق شفاف است و قصد دخالت در امور عراق وجود ندارد و هدف ما ساختن يك عراق آباد، آزاد و با ثبات است .



آصفي در خصوص ارتقا روابط ايران و عراق از سطح كاردار به بالاتر گفت: مباحث مختلفي مطرح است و بايد همه جوانب بررسي شود.

وي در خصوص وضعيت گروهك تروريستي منافقين با بيان اينكه برخي از افراد فريب خورده در اين گروهك خواهان بازگشت به ايران هستند ، گفت : وضعيت اين گروهك و نحوه برخورد با آنان از موضوعات گفتگوهاي ما هم با عراقي‌ها و هم با اروپا‌ است .



آصفي درپاسخ به سئوالي درباره اهداف سفر بشاراسد رييس جمهورى سوريه به كشورمان گفت: ايران و سوريه رايزنيها، گفتگوها و مشورتهاي متعددي با هم دارند و گفتگوها ميان ايران و سوريه همواره استمرار داشته و در اين سفر نيز موضوعات مختلف مربوط به روابط دوجانبه، مسايل منطقه از جمله بحران عراق و فلسطين مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.



سخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالي در خصوص اين كه قايقها و تجهيزات نظاميان انگليسي كه وارد آبهاى ايران شده بودندچه زماني به آنها تحويل داده خواهد شد، گفت: مشكل جدى براى پس دادن قايقها وجودندارد و فقط بايد برخي مسائل تشريفاتي و روند اداري طي شود.



وي درخصوص اظهارات ضد و نقيض درباره 8 ملوان انگليسي كه اعلام شده است به زور وارد آبهاي ايران شده اند گفت : انگليسي ها متضاد صحبت مي كنند چون اطلاعات دقيق و روان و سريع بين ارگانها و نهادهاي ذيربط انگليسي وجود نداشته است.



وي افزود : آنچه كه روشن است هم سفارت انگليس در تهران، هم جك استراو وزيرامورخارجه اين كشور و هم ملوانان انگليسي بر اين مطلب تاكيد داشته اند كه اشتباه وارد آبهاي ايران شده اند و به سرعت هم آزاد شدند و ايران نيز بر طبق وظايف خود در خصوص وضعيت اين ملوانان عمل كرد.



سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالي در خصوص پيام كوفي عنان براي سيد محمد خاتمي گفت : پيام دبير كل سازمان ملل متحد پيرامون همكاري ايران و سازمان ملل در خصوص مسائل افغانستان و عراق بود .



وي در خصوص زمان از سرگيري توليد قطعات سانتريفوژ به جمله پيگيري نكردم، قناعت كرد.



آصفي درباره مذاكرات ايران و اروپا گفت : مذاكرات توسط كارشناسان دو طرف هم در پايتختهاي اروپايي و هم در تهران در حال انجام است و اين يك مسئله زمان بر است .

وي افزود : ما در مذاكرات گلايه هاي خود را مطرح كرده ايم .



آصفي در پاسخ به سئوالي در خصوص اظهارات دبير شوراي عالي امنيت ملي مبني برآمادگي براي گفتگو با آمريكا گفت :

منظور گفتگوي كارشناسان ايران و آمريكا در شوراي حكام بوده است كه مباحثي مطرح شد ولي خبرگزاريهاي خبر را دقيق انعكاس ندادند.

وي درباره سفر ايوانف دبير شوراي امنيت ملي روسيه به تهران گفت : در اين سفر موضوعات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت كه مي توان به همكاريهاي اطلاعاتي امنيتي، بحث تروريسم و مبارزه با آن واينكه تهديدي براي روسها است، مواد مخدر كه لطمات زيادي هم به ايران و هم به روسيه زده است، اشاره كرد . در واقع ايران و روسيه نگراني ها و علايق مشترك زيادي دارند.



سخنگوي وزارت امور خارجه درباره سفر اخضر ابراهيمي به تهران گفت : ما با سازمان ملل و نماينده اين سازمان درمسئله افغانستان و عراق همكاريهاي خوبي را داشته ايم سازمان ملل بر اين اعتقاد است كه براي ايجاد ثبات و امنيت در عراق بايد نظرات ايران نيز بطور جدي مورد توجه قرار گيرد .



وي در خصوص منصوب شدن خود به عنوان معاون پارلماني وزارت خارجه گفت: وزير امور خارجه هنوز چيزي به من اعلام نكرده است .



آصفي در خصوص همكاري مجلس و وزارت خارجه افزود: بناي سياست خارجي همكاري سازنده با مجلس و جاهاي ديگر است، اولين شرط توفيق سياست خارجي همكاري داخلي است.



وي در خصوص سفر خاتمي به جمهوري آذربايجان گفت: تاريخ قطعي آن مشخص نيست.