زندگی در بوشهر طعم خاک می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مردم این استان که به گرمای 40 درجه و قطع مکرر برق عادت کرده اند به نظر می رسد باید به پدیده نامیمون گرد و خاک که اوایل به صورت مهمان در استانهای جنوبی کشور به ویژه استانهای بوشهر و خوزستان خود را نمایان می کرد دیگر باید به عنوان یک مهمان همیشگی به آن نگاه کرد . هرچند میزان گرد و خاک در بوشهر متغییر است اما این یار همیشگی میزان علاقه خود را هر از چندگاهی بالاتر برده و موجب اختلال در زندگی مردم می شود .

گرد و خاک این پدیده نامیمون آب و هوایی سه هفته پیش به واقع ثابت کرد که تنها زمانی که به تهران برسد باعث می شود که مسئولان محیط زیست به فکر چاره بیفتند .

گرد و خاک بدتر از آنفولانزای خوکی

این روزها که طب و تاب آنفولانزای خوکی جهان را در برگرفته و شعاع آن نیز به کشورمان نیز رسیده است خطر آن دو چندان کمتر از پدیده گرد و خاک است .

در همین خصوص یک پزشک عمومی به خبرنگار مهر گفت: فردی که به آنفولانزای خوکی مبتلا شده است با استراحت و تحت درمان سلامتی خود را به دست خواهد آورد اما فردی که به صورت مکرر در هوای گرد و خاکی قرار گیرد، دچار بیماری های مختلفی از جمله تنگی نفس و آسم خواهد شد که بعضا عواقب آن تا آخر عمرش با وی همراه خواهد بود .

دکتر رضا بازدارنیا افزود: اثری که گرد و خاک بر روی مجاری تنفسی انسان می گذارد، بسیار خطرناک است .

ادامه گردو خاک موجب چسبندگی ریه می شود

یک فوق تخصص دیگر ریه استان بوشهر نیز اظهار داشت: گرد و غبارها در دراز مدت بر روی افرادی که در معرض این پدیده قرار دارند گاهی به صورت بیماری انسداد مزمن مجاری تنفسی و همچنین چسبندگی ریه خواهد شد .

دکتر مهرزاد بحتویی ادامه داد: بیشترین اثراتی که گرد و خاکها بر روی انسان می گذارد بر روی سیستم تنفسی و مخاط بینی و چشم انسان است که در چشم به صورت خارش، سوزش، آب ریزش و افزایش حساسیتهای ناحیه چشم و در بینی، حلق و گلو افزایش ترشحات دستگاه تنفسی فوقانی نمود پیدا می کند .

وی بیان داشت: این پدیده بر روی دستگاه تنفسی تحتانی و بیشتر بر روی افرادی تأثیر می گذارد که دچار حساسیتهای راه های تنفسی یا همان بیماری آسم هستند و در این افراد حالاتی نظیر تنگی نفس، سرفه، خس خس سینه مشاهده می شود .

رئیس دانشکده پزشکی بوشهر با اشاره به هوای آلوده و گرد و خاک، به بوشهری ها هشدار داد: کسانی که دچار حساسیتهای راه های تنفسی و به طور مشخص بیماری آسم و بیماری های مزمن ریه که در اثر مصرف سیگار، قلیان و مواد تنباکویی ایجاد می شود، بهتر است در این روزها از منزل خارج نشوند و اگر از کولرهای گازی استفاده می کنند فلیترهای کولرها را شسته تا این فیلترها بتوانند بیشتر در مقابل گرد و خاک محافظت کنند .

بحتویی افزود: باید راه های ورود هوا را به داخل محیط زندگی مسدود کرده تا هوای درون محیط به گردش در آمده و گرد و خاک کمتری به سیستم تنفسی وارد شود .

وی عنوان کرد: اگر این افراد ناچار به خروج از منزل هستند بهتر است از ماسکهای مخصوص N95 که در داروخانه ها موجود بوده استفاده کنند و در صورتی که این نوع ماسک در دسترس نبود از ماسکهای معمولی و یا حداقل از پارچه خیس استفاده کنند .

ماسک در بوشهر کمیاب شد

به رغم توصیه های فراوان پزشکان جهت استفاده از ماسک در این آب و هوا ماسک در بوشهر کمیاب و تا حدودی نیز نایاب شده است .

داروخانه های بوشهر با نوشتن جملاتی همچون "ماسک تمام شد" و یا "ماسک نداریم لطفا سئوال نکنید" نبود ماسک در داروخانه ها را اعلام می کنند.

به همین دلیل مردم بوشهر می توانند با بستن چفیه و پارچه هایی سعی در جلوگیری از نفوذ خاک در بدنشان کنند .

بوشهر به وضعیت بحران رسیده است/ آلودگی هوا در بوشهر 12 برابر استاندارد بهداشت جهانی

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز به مهر گفت: ایستگاه ثابت سنجش آلودگی هوا در بوشهر نشان دهنده بالا بودن آلودگی بیش از 12 برابری استاندارد بهداشت جهانی به علت پدیده گرد و غبار معلق در هوا است .

حسین دلشب افزود: در حال حاضر میزان آلودگی هوا در بوشهر سه هزار و 150 میکروگرم بر مترمکعب است که استاندارد بهداشت جهانی آن 260 میکروگرم بر متر مکعب است .

وی اظهار داشت: براساس تقسیم بندی جدول استاندارد آلودگی هوا وضعیت موجود در بوشهر در شرایط خطرناک و بحرانی است و باید کلیه فعالیتها در محیط آزاد تعطیل شود .

دلشب با اشاره به فقدان پایگاه های ثابت سنجش آلودگی هوا در دیگر شهرستانهای استان، یادآور شد: براساس گزارش اداره کل هواشناسی این استان میزان دید در شهرستان دیلم که همجوار با استان خوزستان بوده، دید افقی به 100 متر رسیده است که براین اساس باید آلودگی هوا در شهرستان یادشده بیش از شش هزار میکروگرم بر متر مکعب باشد .

افزایش پوشش گیاهی مهمترین راهکار جهت مقابله با گرد و خاک

وی با اشاره به ضرورت ایجاد کمربند سبز و توسعه پوشش گیاهی و درختی گفت: هر مترمربع از مناطق جنگلی به طور متوسط سالانه 5.5 گرم گرد و غبار را کم می کند .

دلشب یادآور شد: در کنار برنامه دراز مدت مقابله با این پدیده باید به سیستمهای تهویه مطبوع، توزیع ماسک استاندارد بین مردم و آگاهی بخشی در خصوص مخاطرات حضور در چنین شرایط هوایی از زیان گرد و غبار بر سلامت عمومی جامعه جلوگیری شود .

وی با اشاره به اینکه بی توجهی به حفظ محیط زیست مشکلات عدیده ای را گریبانگیر جامعه خواهد کرد، گفت: محیط زیست موضوعی نیست که به صورت انفعالی با آن برخورد شود بلکه باید در این مقوله فعال عمل کرد و قبل از وقوع از طریق مطالعات علمی پیشگیری شود .

دلشب اظهار داشت: کاهش آلودگی هوا نیازمند هم اندیشی و همگرایی در سطح بین المللی برای مقابله با آن است .

گردو خاک دامن خلیج فارس را نیز گرفت

علاوه بر لغو متعد پروازها در بوشهر طی دو سه روز اخیر، گردو خاک موجب لغو حمل و نقل شناورها در خلیج فارس نیز شده است .

طی اعلامیه از سوی کشتیرانی والفجر 8 در بوشهر مسیرهای بوشهر- خارگ و بسیاری از مسیر به دلیل این پدیده لغو اعلام شده است.

علاوه بر این بسیاری از صیادان بوشهری به دلیل بدی آب و هوا سفر صیادی خود را به خلیج فارس لغو کرده اند .

خورشید پشت خاک نمی ماند

خورشید که در طول تمام فصل تابستان همواره برای مردم بوشهر عرض اندام می کرد این روزها پشت گرد و خاک محو شده است اما امید است خورشید هرچه زودتر از پشت این خاک در آمده و به مردم بوشهر لبخند بزند .

کارشناس پیش‌ بینی اداره‌ کل هواشناسی بوشهر گفت: به دلیل بالا بودن غلظت گرد و غبار در استان بوشهر این امر موجب شده تا شهروندان بوشهری تصور کنند آسمان بوشهر ابری است .

علیرضا بهادری افزود: پیش ‌بینی می ‌شود گرد و غبار موجود در استان تا یکشنبه آینده به تناوب ادامه داشته باشد .

وی اظهار داشت: بر اساس مشاهده نقشه ‌های هواشناسی از آنجا که شرایط جوی متأثر از کشور عراق است، شدت و ضعف گرد و غبار در بوشهر نیز متأثر از شرایط جوی در عراق است .

کارشناس پیش‌ بینی اداره‌ کل هواشناسی بوشهر گفت: به دلیل وزش باد شدید به روی عراق هم اکنون توده گرد و خاک غلیظ به روی آن کشور تشکیل شده و به سمت غرب و جنوب غرب ایران در حرکت بوده است.