هاآرتص: شارون حضور اسراييل در عراق را به شدت رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه صهيونيستي هاآرتص، ژنرال ارشد آمريكا كه اخيرا در امور زندان ابوغريب مشاركت داشته، ديروز به راديو بي بي سي گفت نشانه هايي در دست دارد كه طبق آن، اسراييلي ها در بازجويي هاي زندان ابوغريب مشاركت داشته اند.

دفتر آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي با تكذيب سخنان "جنيس كارپينسكي" اعلام كرد: اين گزارش ها هيچ پايه واقعي ندارد.

كارپينسكي كه به دليل مسائل ابوغريب از ماه مي كار خود را تعطيل كرده، گفت كه مردي را ملاقات كرده است كه ادعا مي كرده اسراييلي است. اين مرد درمركز بازجويي ها دربغداد حضور يافته و با مقامات ارشد ائتلاف ديدار كرده است.

وي در مصاحبه اي باراديو بي بي سي كه ديروز پخش شد، اظهار داشت: من شخصي را در آنجا ديدم كه پيش از اين وي را ملاقات نكرده بودم. از وي پرسيدم آنجا چه كار دارد و وي گفت كه يك تحليل گر است. وي از خاورميانه آمده بود.

در ادامه آمده است: اين مرد گفت كه براي شركت در بازجويي ها آمده و به عربي صحبت مي كند اما عرب نيست. وي گفت كه اسراييلي است.

وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه كاملا ادعاهاي مطرح شده درباره حضور اسراييل در عراق و به ويژه در ابوغريب كاملا اشتباه است.

يك منبع امنيتي اسراييل نيز اعلام كرد كه اسراييل هرگز در ابوغريب حضور نداشته و ندارد.

