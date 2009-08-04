150 میلیون ریال به مسکن محرومان استان مرکزی تخصیص یافت

کاظم صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه این واحدها 40 تا 50 متر هستند، اظهار داشت: در سال گذشته اعتبار ویژه این بخش 15 میلیارد ریال بوده است که اعتبارات مسکن معلولان و محرومان نسبت به دولتهای قبل پنج برابر شده است.

وی استان مرکزی را از استانهای پرمعلول کشور دانست و گفت: استفاده کم و آگاهی نداشتن مردم از آزمایش ژنتیکی و مشاوره قبل از ازدواج باعث ایجاد معلولیت می شود.

با اشاره به اینکه مردم از مشاوره قبل از ازدواج و آزمایش ژنتیکی استقبال نمی کنند، افزود: به دلیل عدم استقبال مردم، هنوز شاهد تولد کودک نابینا هستیم و همچنین ضریب هوشی کودکان در حال کاهش است که با مسائل ژنتیکی و آزمایش می توان این ضریب را بالا برد.

وی هزینه آزمایش ژنتیکی را 500 هزار تومان اعلام کرد و گفت: بهزیستی در این زمینه به افرادی که توانایی پرداخت هزینه آزمایش ژنتیک را ندارد، کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی علاوه بر وظایف نگهداری از معلولان و ایتام در پیشگیری از معلولیت و آسیبهای اجتماعی خدمات ارائه می دهد، اظهار داشت: در این زمینه در پیشگیری از معلولیت، غربالگری بینایی و شنوایی برای اولین بار در بدو تولید انجام می شود.

صالحی افزود: این سازمان در کاشت حلزون تا پنج میلیون تومان هزینه پرداخت می کند اما سهمیه کاشت حلزون به خاطر استقبال کم مردم انجام نشده است.

وی با اشاره به آموزشهای مهارت زندگی گفت: کلاسهای راهنمایی، دبیرستان، آموزش و پرورش روستایی و شهری و پرسنل ادارات تحت پوشش این آموزشها قرار می گیرند.

وی بیان کرد: 30 درصد مردم آموزش مهارتهای زندگی مشترک را نمی دانند و کسانی که متاهل هستند و ازدواج کرده اند اطلاعات درست زیستن را نمی دانند.

وی با بیان اینکه 80 درصد شخصیت کودکان زیر سن دبستان شکل می گیرد، گفت: بچه ها در این سن رها شده اند و روی مسائل تربیت آنان کار نمی شود و به دلیل ورود ابزارها و تکنولوژیهای جدید به عرصه زندگی و فاصله گرفتن فرزندان با والدین هم اینک در جامعه با مشکل برقراری ارتباط و تعامل میان فرزندان و والدین روبرو هستیم.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در این راستا مرکز خدمات مشاوره ‌ای 148 آماده ارائه مشاوره به خانواده‌ها و والدین است.

وی از ارائه خدمات مشاوره‌ای از سوی مرکز 148 این سازمان و برقراری روزانه بیش از چهار هزار تماس تلفنی با این مرکز خبر داد و اظهار داشت: آسیب‌ دیدگان اجتماعی می‌ توانند بدون پیش شماره با مرکز خدمات اجتماعی بهزیستی تماس گیرند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به راه اندازی اورژانس 123 گفت: تنها را پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از جمله همسر آزاری، کودکان خیابانی و دختران فراری که از معضلات جامعه است، تقویت اورژانس 123 است.

42 هزار معلول، 38 هزار خانواده نیازمند و 24 هزار و 800 سالمند از جمعیت 128 هزار نفری سالمندان استان از خدمات بهزیستی در مراکز مختلف این سازمان به صورت مستمر و غیر مستمر استفاده می‌ کنند و 30 مرکز روزانه و شبانه و 250 تشکل غیردولتی، خیریه و NGO در ارائه خدمات به این سازمان کمک می کنند.