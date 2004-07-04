وضعيت تيم بسكتبال پيكان بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" بازيكنان اين تيم هفته گذشته در حضور مدير عامل باشگاه قراردادهاي خود را منعقد كردند. از طرفي دكتر طباطبايي رييس هيات بسكتبال باشگاه پيكان اسامي 11 بازيكن را به فدراسيون اعلام كرده كه در عضويت پيكان هستند. اين در حالي است كه طبق حكم مدير عامل شركت ايران خودرو كليه فعاليتهاي بسكتبال باشگاه پيكان از جمله عقد قرارداد با بازيكنان و مربيان بايد به تاييد دكتر طباطبايي برسد . به همين جهت در جلسه ليگ برتر بسكتبال ، مسوولين فدراسيون با بررسي تمامي جوانب امر در اين زمنيه تصميم گيري خواهند كرد .

* بازيكن اسبق تيم ملي بسكتبال در تهران

فرامرز پور اصفهاني بازيكن اسبق تيم ملي بسكتبال به عنوان مربي در تهران فعاليت خواهد كرد . پوراصفهاني كه در گذشته در تهران به عنوان بازيكن فعاليت داشت پس از سپري شدن دوران بازيگري به زادگاهش مشهد مقدس بازگشت و مدتي از بسكتبال دور بود . با اين وجود احتمال پيوستن وي به يكي از باشگاههاي بزرگ ليگ برتر تهراني در سال جاري وجود دارد.

* بازماندگان تيم ملي بسكتبال رفتند

حامد آفاق اسلاميه و حامد حدادي دو بازيكن تيم ملي بسكتبال كه به جهت مواجهه با مشكلات سربازي نتوانستند پنجشنبه گذشته اين تيم در سفر به اردوي صربستان همراهي كنند ، صبح امروز يكشنبه 14 تيرماه راهي اين كشور شدند . پس از برطرف شدن مشكلات سربازي اين دو بازيكن ، حدادي و آفاق به همراه مهران حاتمي يكي ديگر از مربيان اين تيم كه او نيز از اعزام بازمانده بود به اردونشينان در صربستان ملحق شدند. شايان ذكر است كه اين دو بازيكن به همراه حاتمي در اولين ديدار تداركاتي خود مقابل تيم "اسلوگاه" صربستان كه روز گذشته برگزار شد ، غايب بودند.