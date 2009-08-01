برگزاری اولین جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیون در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مراکز صدا و سیما می توانند در مجموع سه اثر شامل یک اثر رادیویی، یک اثر تلویزیونی و یک گزارش تولیدی خبری تلویزیونی با موضوع سیره و معارف رضوی به این جشنواره ارسال کنند.

هر اثر تولیدی باید به طور جداگانه روی یک حلقه DVD ارسال شود.

برنامه های ارسالی سیما باید بین 15 تا 30 دقیقه و مدت برنامه های ارسالی صدا بین 30 تا 45 دقیقه باشد.

برنامه های ارسالی خبر باید در ساختار گزارش تولیدی - خبری - تلویزیونی تهیه شود و مدت گزارش ارسالی حداکثر سه دقیقه باشد.

آثار ارسالی باید از یکم شهریورماه سال 87 تا یکم شهریورماه سال 88 تولید شده باشند.

علاقمندان می توانند آثار خود را حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه سال جاری به صدا و سیمای خراسان رضوی ارسال کنند.

