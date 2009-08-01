دولت عراق گروهک منافقین را محاکمه کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، صدرالدین قپانچی کنترل نیروهای عراقی بر اردوگاه اشرف پایگاه گروهک منافقین را ستود و از دولت عراق خواست که افراد این گروهک را محاکمه کند.

وی از دولت عراق خواست که اعضای گروهک منافقین که در سرکوب انتفاضه شعبان و ریختن خون مردم عراق و همکاری با تروریست ها و القاعده دست داشته اند را محاکمه کند.

قپانچی با بیان این مطلب افزود: ما از دولت عراق در اخراج این افراد [گروهک منافقین] از کشور حمایت می کنیم.

"شیخ ابراهیم المنصوری" خطیب جمعه کوت نیز مذاکرات نظامیان آمریکایی با گروه های مسلح را محکوم کرد و آن را غیر قانونی دانست.

وی خاطرنشان کرد: این مذاکرات غیر قانونی است زیرا میان افراد مسلح و نظامیان اشغالگر که عراقی ها رغبتی به آنها ندارند صورت گرفته است.

اردوگاه اشرف در استان دیاله عراق سه هزار نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران با رژیم دیکتاتوری بعث، جنایتهای فراوانی نیز بر ضد ملت عراق مرتکب شد.