قاسمی جامی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری دیروز در لوکیشنی در منطقه امیریه و با بازی عبدالرضا اکبری به پایان رسید، تدوین همزمان را از مدتی پیش شروع کرده بودم و هفته آینده به پایان می‌رسد. پس از پایان تدوین، رضا قومی صداگذاری و حمیدرضا یراقچیان ساخت موسیقی را شروع می‌کنند.

فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای را سعید نعمت‌الله نوشته است که داستان‌های آن درباره حضرت امام خمینی‌ (ره) است. یکی از اپیزودها در سال 42 و بقیه در ایام حیات حضرت امام (ره) در جماران می‌گذرد. در کنار اکبری، آتش تقی‌پور، محرم زینال‌زاده ، مرتضی ضرابی ، ساقی زینتی و مهوش وقاری در این فیلم بازی می‌کنند.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: احسان اسکندری، صدابردار" ر. قومی، طراح صحنه و لباس: اسماعیل مقصودی، چهره‌پردازی: مرتضی ضرابی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: عسل مهاجر، محصول سیمافیلم.

حسین قاسمی جامی فیلم‌های سینمایی "چشم شیشه‌ای"، "پریا"، "زمزمه بودا"، " آزادی سرخ"، " پرواز روح"، "یک شب، یک غریبه"،"زیر آسمان" و "تا مرز دیدار" را در کارنامه دارد.