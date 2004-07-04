تاكنون 97 درصد زير سازي راه آهن بافق - مشهد انجام شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون ساخت وتوسعه راه آهن در مراسم معارفه سرپرست راه آهن ناحيه بافق - مشهد با اعلام اين خبر، ساخت اين محور را در مدت سه سال از نظر زماني درميان پروژه هاي ملي بي نظير دانست و افزود: همه كارهاي اين خط اعم از مطالعه ، طراحي ، ساخت و نصب سيستم علايم الكترويكي توسط نيروهاي داخلي انجام مي شود.

صادق افشار با بيان اينكه در طول برنامه سوم بطور ميانگين سالانه 400 كيلومتر راه آهن در كشور ساخته شده ، اظهار داشت: تا پايان اين برنامه احداث خطوط راه آهن به 2 هزار و 200 كيلومتر مي رسد.

محمد مصلحي قائم مقام مدير عامل راه آهن نيز در اين مراسم گفت: پروژه راه آهن بافق - مشهد يكي از مهمترين طرحهاي راه آهن است كه پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري به بهره برداري برسد.

وي تصريح كرد: با بهره برداري از اين خط آهن ، حدود 900 كيلومتر خط ترانزيتي سرخس - بندرعباس و دست يابي كشورهاي آسياي ميانه از اين طريق به خليج فارس كاهش و حجم حمل بار و ميزان در امد افزايش خواهد يافت.

مصلحي با بيان اينكه حمل و نقل كانتينري در اين محور از برنامه هاي آينده راه آهن است، اظهار داشت: با اين كارعمليات حمل و نقل سرعت بيشتري خواهد گرفت.

گفتني است با نزديك شدن پايان عمليات راه آهن بافق - مشهد و به منظور تسريع و هماهنگي امور" محمد دهقان پور هنزايي" به عنوان سرپرست اين ناحيه منصوب شد.