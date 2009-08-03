67 هزار شاغل صنعت ساختمان آموزش فنی و حرفه ای دیدند

سیدبهرام نجفی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اراک افزود: این شاغلان حرفه های فن ورزی اسکلت فلزی، کمک آرماتوربند، جوشکاری، بنای سفتکار، لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی، لوله کش گاز خانگی و تجاری، لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی، لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی، برقکار ساختمان، طراح معماری داخلی، نقاشی ساختمان و کمک نقاش ساختمان فرا گرفتند.

وی با اشاره به نیاز طرحهای اقتصادی و بخشهای مختلف استان اظهار داشت: در راستای سیاستهای دولت مبنی بر مقاوم‌سازی صنعت ساختمان با هدف ارتقای مهارت شاغلان این بخش و تربیت کارگر ماهر ساختمانی، طرح شناسایی و سطح بندی مهارت و همچنین آموزش و ارائه گواهینامه به شاغلان صنعت ساختمان از سال گذشته از طریق مرکز سنجش مهارت کارآموزان و نیروی کار و همچنین مراکز آموزشی ثابت اجرا شده است.

نجفی‌زاده خاطرنشان کرد: تاکنون از هفت هزار و 375 نفر‌ آزمون تعیین مهارت فنی به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 25 هزار و 750 نفرساعت آموزش‌ مهارتهای پیشرفته را فرا گرفتند، گفت: این دوره‌ها شامل دوره‌های کارآفرینی با رویکرد سازمان جهانی کار، کنترل کیفیت، آموزشهای طرح کارورزی، تضمین کیفیت، جوشکاری، کاربرد لیزری در صنعت و ... است.

وی در ادامه از تشکیل کمیته آموزش و اشتغال استان به ریاست استانداری مرکزی و دبیری این اداره کل خبر داد و افزود: این کمیته به منظور هماهنگی و برنامه ریزی تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی استان برای نخستین بار در کشور ایجاد شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان مرکزی مهارت آموزی را در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی موثر دانست و اظهار داشت: آموزشهای فنی و حرفه ای به واسطه ایجاد مهارت و توانمندسازی افراد، زمینه های اشتغال و رفع بیکاری را فراهم می سازد.

وی بیان کرد: این اداره کل با کشف استعدادهای نوجوانان و جوانان با برگزاری دوره های آموزشی و اردوهای علمی، زمینه های پرورش استعدادهای این قشر را فراهم ساخته و تاکنون جوانان و نوجوانان در دوره های مختلف، موفقیتهای بزرگی را برای این استان رقم زده اند.

نجفی زاده یادآور شد: چهار پروژه احداث آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان با حمایتهای استانداری مرکزی از سال گذشته مجددا فعال شده است که در صورت تخصیص به موقع اعتبارات، مراکز آموزشی خواهران اراک و آشتیان در هفته دولت و مراکز آموزشی دو منظوره شازند و خواهران دلیجان تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.