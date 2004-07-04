رأي اجلاس يونسكو ، ميزان تعديل جهان نما را تعيين مي كند

عليرضا خواجويي سرپرست حفظ و احياء ميراث فرهنگي استان اصفهان در اين مورد به خبرنگار فرهنگي "مهر" گفت : آنچه تاكنون قطعي شده ، اتفاق نظر مسئولان شهرداري ، استانداري و شوراي شهر اصفهان و همچنين ميراث فرهنگي است كه ضرورت تعديل برج جهان نما را تأئيد مي كنند.

وي افزود : در اين ميان تنها ميزان تعديل است كه مورد بررسي است و براي آنكه به ميزان دقيق و قطعي دست يابيم ، منتظر اعلام نظر اجلاس يونسكو هستيم .

سرپرست حفظ و احياء ميراث فرهنگي استان اصفهان با تأكيد بر اينكه پس از اعلام يونسكو ، اقدامات عملي به منظور رساندن ارتفاع برج جهان نما به ميزان پيشنهادي آغاز خواهد شد ، گفت : از آنجا كه در حال حاضر مورد ميزان دقيق تعديل برج اختلاف نظرهايي وجود دارد ، بر اساس رأي يونسكو عمل خواهيم كرد.

خواجويي تصريح كرد : زماني كه يونسكو نظر نهايي ، مبني بر اعلام ميزان دقيق تعديل برج و رسيدن به حداقل استاندارد را اعلام كند ، مراحل تعديل برج آغاز مي شود .

در همين ارتباط نيز محمد حسن محب علي ، معاون حفظ و احياء سازمان ميراث فرهنگي به خبرنگار "مهر" گفت : آخرين نتايج بررسي هاي ميراث فرهنگي براي استاندار اصفهان و ديگر مراكز مرتبط با برج جهان نما ارسال شده است كه مورد موافقت عمومي قرار گرفته است .

وي با تأكيد بر اينكه لازم است پس از اعلام رأي يونسكو ، مراحل تعديل برج جهان نما آغاز شود ، اظهار اميدواري كرد در مراحل اجرايي و عملي كار، مشكل خاصي ايجاد نشده و ارتفاع جهان نما به حد نصاب برسد .

محب علي زمان دقيق اعلام نظر يونسكو در مورد نقش جهان و جهان نما را نامشخص اعلام كرد .

ريخته گران مدير روابط عمومي ميراث فرهنگي استان اصفهان نيز در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" اظهار داشت : خوشبختانه مسئولان شهر اصفهان در مورد تعديل برج جهان نما به توافق قطعي رسيده اند و بدنبال ديدار مسئول فرهنگي دفتر يونسكو از برج جهان نما و ميدان نقش جهان، كه طي روزهاي 6 و 7 تيرماه انجام شد ، تعامل و همكاري مسئولان شهري اصفهان و توافق آنها براي حفظ ميراث فرهنگي و بناهاي تاريخي ، خرسندي اين مقام مسئول را در پي داشت .

وي با اعلام اينكه مسئول فرهنگي دفتر يونسكو در ايران ، در اجلاس يونسكو حضور دارد گفت : اين مسئول گزارش خود را از وضعيت فعلي نقش جهان و جهان نما ارائه كرده و پس از بررسي ، اجلاس يونسكو رأي خود را مبني بر ميزان تعديل جهان نما اعلام خواهد كرد .

ريخته گران تأكيد كرد : پس از اعلام نظر يونسكو ، جهان نما به منظور حفظ هويت فرهنگي و تاريخي نقش جهان ، تعديل خواهد شد .

