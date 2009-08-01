وب سایت جدید ناسا برای ردیابی ستاره های دنباله دار ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لابراتوار رانش جت ناسا وب سایت جدیدی به منظور شناسایی و معرفی اجرام نزدیک به زمین، ستاره های دنباله دار و شهاب سنگهایی که توانایی برخورد با زمین را دارند، فعال کرده است.

نام این وب سایت جدید "نگهبان شهاب سنگها" است و افراد مختلف می توانند با ورود به این سایت اطلاعات مختلفی را درباره شهاب سنگها و ستاره های دنباله دار به دست آورند. به گفته رئیس بخش مطالعات اجرام نزدیک به زمین در ناسا بسیاری از مردم علاقه بسیاری به این اجرام دارند و به همین دلیل این وب سایت به منظور فراهم آوردن اطلاعات به روز و دقیق درباره این اجرام فعال شده است.

در این وب سایت اطلاعاتی از ماموریتهای ناسا درباره مطالعه بر روی ستاره های دنباله دار، شهاب سنگها و دیگر اجرام نزدیک به زمین و همچنین آخرین کشفیات درباره این اجرام قرار داده خواهد شد. این اطلاعات از طریق لینکهای قابل دانلود و RSS در اختیار کاربران قرار می گیرد.

به گفته متخصصان ناسا، استفاده از این وب سایت و اطلاعات آن می تواند دیدگاه بی سابقه ای از آنچه در اطراف زمین در حال وقوع است به جامعه بدهد. بر اساس گزارش پاپ ساینس، سازمان ناسا اعلام کرده است از هر مطالعه و تلاشی برای ردیابی شهاب سنگها و ستاره های دنباله دار که در نزدیکی زمین در حرکتند، حمایت خواهد کرد.