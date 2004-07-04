بايد نقش قدرت هاي بزرگ از جمله آمريكا در ماجراجويي هاي صدام براي جهانيان افشا شود

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه البيان امارات در مقاله اي " تحت عنوان تباني رامسفلد و صدام در اسناد غير قابل انكار ژنو" نوشت : بر اساس افشاگري اولين سفير ايران در كويت پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و نماينده ايران در ژنو در سال 1989، اسناد و مدارك غيرقابل انكاري وجود دارد كه دونالدرامسفلد وزير دفاع كنوني آمريكا را به خاطر همدستي و تباني با صدام رئيس مخلوع عراق كه درحال حاضر به اتهامات متعددي از جمله بكارگيري سلاح شيميايي عليه اكراد حلبچه كردستان عراق و عليه رزمندگان ايراني در جبهه ها محاكمه مي شود، محكوم مي كند.



نويسنده اين مقاله مي گويد : علي شمس اردكاني سفير آن زمان ايران تاكيد مي كند كه مدارك مستدلي درباره روابط رامسفلد و صدام دارد كه در بخش ويژه حفظ اسناد ويژه سازمان ملل درباره نابودي سلاح هاي كشتار جمعي نگهداري مي شود و از سازمان ملل مي خواهد اين مدارك را افشا كند و آن را به افكار عمومي جهان و عراق نشان دهد اگر جامعه بين الملل در محاكمه صدام به صورت عادلانه صادق و راست مي گويد.

اردكاني كه در آن زمان نماينده كشورش درژنو بود، مي گويد، قرار بود كه سپتامبر 1989 به سازمان ملل برود تا گزارشي را كه در ژنو از سوي كميته دايمي خلع سلاح تهيه شده بود، قرائت كند زيرا بر اساس گردش دوره اي رياست، نماينده ايران اين رياست اين كميته را برعهده گرفته بود، اما دولت آمريكا با دادن ويزا به وي مخالفت كرد و به بهانه اينكه حضور او خطري عليه امنيت ملي آمريكا قلمداد مي شود، در نتيجه مانع از ورود وي به مقر سازمان ملل در نيويورك شد.



آمريكا با خودداري از دادن رواديد به نماينده ايران در آن زمان مانع از قرائت گزارش بين المللي در سازمان ملل شد تا روابط ميان مقامات ارشد نظامي اين كشور با ديكتاتور سابق عراق افشا نشود.



بر اساس گزارش مذكور كه در اسناد سازمان ملل وجود دارد، دونالد رامسفلد وزير دفاع كه در آن زمان معاون وزارت دفاع بود همان كسي بود كه ماموريت يافت هليكوپترها و جنگنده هاي سبك آمريكايي را تحت عنوان هواپيماهاي سمپاشي سموم شيميايي به صدام بفروشد و حتي وزارت دفاع " پنتاگون " نيز از طريق بانك كشاورزي آمريكا وام هاي مربوط به اين قرارداد را تامين كرد در همان زمان شركت هاي آمريكايي و آلماني مواد شيميايي لازم براي نابودي ساكنان حلبچه و هر جسم متحرك را در منطقه به بهانه جلوگيري از پيشروي ايران به جبهه شمالي عراق در اختيار صدام قرار دادند.



نويسنده اين مقاله مي افزايد : سفير اسبق ايران درسازمان ملل مصرانه از جامعه بين الملل خواست، اين گزارش و اسناد پيوست به آن را افشا كند.



وي تاكيد مي كند كه اين گزارش مستند در آن روز از سوي گزارشگر كميته يعني نماينده دايمي فرانسه در كميته خلع سلاح در آن زمان با همكاري برخي سفراي اروپايي تهيه شد.



به گفته سفير ايران، محاكمه عادلانه صدام رئيس سابق عراق بدون محاكمه ژنرال دونالد رامسفلد و دولت آمريكا كه بارها به صدام درجنگ عليه ايران و حتي كويت كمك كرد، غير ممكن است .



سفير ايران تصريح كرده است حاضر است درباره دست داشتن دولت آمريكا در اين پرونده يعني رسوايي فروش جنگ افزارهاي شيميايي به صدام و كمك به ديكتاتور سابق عراق در نابودي مردم كشورش شهادت دهد.



روزنامه البيان امارات در ادامه اين مطلب به قلم صادق الحسيني مي نويسد: در اينجا جهان بايد پرواز شماره 658 هواپيمايي ايرباس ايران را كه به ياد داشته باشد كه سوم ژولاي 1988 در حال حركت بر كرانه خليج فارس ناگهان هدف حملات موشكي ناو جنگي آمريكا قرار مي گيرد و 290 مسافر از جمله 65 كودك را در آسمان تكه تكه كرد. آمريكاييها ادعا كردند به دليل شباهت اين هواپيماي مسافربري به جنگنده اف 14 آن را سرنگون كرده اند ولي بعدها فاش شد كه سرنگوني اين هواپيماي مسافربري و كشته شدن صدها انسان بيگناه تنها به خاطر كمك به رژيم صدام و حفظ توازن قدرت به نفع اين رژيم در مقابله با ايران و تلاشي براي ارعاب مقامات ايران و وادار كردن آنها به تسليم در مقابل شرايط قدرت هاي ذي نفوذ در تصميم گيري هاي جهاني بوده است .



اعطاي نشان شجاعت از سوي مقامات آمريكا به فرمانده ناو مذكور كه به علت اقدام تروريستي در سرنگون كردن هواپيماي مسافربري و كشتن صدها انسان بيگناه مورد تقدير قرار گرفت، اين گفته ها را تاييد مي كند.

مدت كوتاهي پس از اين حادثه تلخ و دردناك بود قدرت هاي جهاني در راس آن آمريكا، فشارهاي خود را عليه ايران افزايش دادند و همه نوع كمك را در اختيار صدام قرار دادند و فضاهاي مناسب حالت نه جنگ و نه صلح ميان بغداد و تهران را تحميل كردند زيرا منافع آنها ادامه تنش در منطقه بود و دستان واشنگتن هم در اين بحران باز بود.



كساني كه آن مرحله را به دقت مطالعه كرده اند، كاملا مي دانند كه چگونه صدام در آن جنگ ظالمانه و بي هدف عليه ايران و نيز جنگ دوم عليه كويت جنايات مرتكب شد و كشورها و جريان هايي به طور مستقيم يا غير مستقيم او را براي انجام آن ماموريت هاي ناپاك و كثيف تحريك وتشويق و كمك كردند كه امكانات انساني و مادي كه به علت جنگ ظالمانه صدام نابود شد مي توانست كشورهاي اسلامي را به يك مجموعه بزرگ اقتصادي و سياسي تبديل كند كه ديگر فردي مانند صدام جرات باقي ماندن در قدرت را نداشته باشد و بيگانگان طماع هم نتوانند به سرقت و چپاول ثروت هاي آنها اقدام كنند.



نويسنده اين مقاله در ادامه خواستار افشاي دست هاي پنهان و آشكاري شد كه صدام را در طول 35 سال حكومت ديكتاتوري مورد حمايت هاي گسترده خود قرار دادند و وي را به جنگ افروزي عليه ايران و در ادامه عليه كويت تحريك وتشويق كردند تا زمينه حضور گسترده خود را در منطقه سوق الجيشي خليج فارس فراهم كنند.



الحسيني مي گويد: درس مهمي كه بايد بگيريم و افكار عمومي جهاني از آن مطلع شود ، اين است كه به صراحت و شفافيت در مقابل صفحه هاي تلويزيوني ، ميزان دست داشتن قدرت هاي بزرگ در ماجراجويي هاي صدام در طول 35 سال گذشته افشا شود تا همگان به ميزان حمايت هاي اين قدرت ها از جنايت هاي ديكتاتور سابق عراق آگاه شوند.



روزنامه البيان در پايان به نقل از نويسنده خود مي نويسد: اما برگزاري ناقص و سريع و محدود و بريده بريده محاكمه صدام بر اساس برداشت تمسخر آميز ميليارد معروف آمريكايي از رفتار وحشيانه و غير انساني نظاميان آمريكايي با اسراي عراقي در زندان ابوغريب به سيب گنديده خواهد ماند و برگزاري چنين دادگاهي تنها يك عمل بزدلانه جديد خواهد بود.

