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۱۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

موزه موسیقی صبا بازگشایی می شود

موزه موسیقی صبا بازگشایی می شود

در حالی که تا کنون خبر به تاخیر افتادن چندباره بازگشایی موزه موسیقی از سوی رئیس این موزه منتشر شده بود امروز اعلام شد موزه موسیقی 12 مرداد بازگشایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نمابری از بازگشایی موزه موسیقی خبر داد که در بخشی از آن آمده است: موزه موسیقی صبا با حضور مسؤولان و هنرمندان دوشنبه 12 مردادماه  ساعت 18 بازگشایی می شود.

 

در ادامه این نمابر با اشاره به دلایل تاخیر در بازگشایی موزه موسیقی آمده است: موزه موسیقی صبا که چندین سال به منظور بازسازی تعطیل شده بود با همکاری  سازمان میراث فرهنگی استان تهران از سوی دفتر موسیقی و دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازسازی شد.

 

موزه موسیقی صبا شامل مجموعه ای از سازهای استاد ابوالحسن صبا و سازهای ارزشمند اهدایی، اسناد، دست نوشته ها، نامه های استاد صبا، تصاویر و عکس ها و اشیای شخصی ابوالحسن صبا و مجموعه ای از عروسک هایی با لباس های اقوام ایرانی از خانم منتخب اسفندیاری است.
 

در پایان این خبر تصریح شده است : موزه موسیقی صبا،  خانه زنده یاد ابوالحسن صبا است که از سال 1310 ه.ش محل آمد و شد بسیاری از هنرمندان موسیقی ایران بود و کلاس صبا در آنجا تشکیل می شد. خانه صبا برای اولین بار به عنوان یک موزه در سال 1353 افتتاح شد و مدتی به عنوان مکتب صبا فعالیت داشت.

کد مطلب 921748

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