موزه موسیقی صبا بازگشایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نمابری از بازگشایی موزه موسیقی خبر داد که در بخشی از آن آمده است: موزه موسیقی صبا با حضور مسؤولان و هنرمندان دوشنبه 12 مردادماه ساعت 18 بازگشایی می شود.

در ادامه این نمابر با اشاره به دلایل تاخیر در بازگشایی موزه موسیقی آمده است: موزه موسیقی صبا که چندین سال به منظور بازسازی تعطیل شده بود با همکاری سازمان میراث فرهنگی استان تهران از سوی دفتر موسیقی و دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازسازی شد.

موزه موسیقی صبا شامل مجموعه ای از سازهای استاد ابوالحسن صبا و سازهای ارزشمند اهدایی، اسناد، دست نوشته ها، نامه های استاد صبا، تصاویر و عکس ها و اشیای شخصی ابوالحسن صبا و مجموعه ای از عروسک هایی با لباس های اقوام ایرانی از خانم منتخب اسفندیاری است .



در پایان این خبر تصریح شده است : موزه موسیقی صبا، خانه زنده یاد ابوالحسن صبا است که از سال 1310 ه.ش محل آمد و شد بسیاری از هنرمندان موسیقی ایران بود و کلاس صبا در آنجا تشکیل می شد. خانه صبا برای اولین بار به عنوان یک موزه در سال 1353 افتتاح شد و مدتی به عنوان مکتب صبا فعالیت داشت.