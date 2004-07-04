استخراج و بهره برداري از معادن تا پايان سالجاري 12 درصد افزايش مي يابد

معاون امور معادن وزير صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: سال گذشته 143 ميليون تن مواد معدني استخراج و بهره برداري شد كه امسال با 12 درصد افزايش اين ميزان به 160 ميليون تن خواهد رسيد.

جعفر سرقيني با اشاره به نياز سالانه كشور به مواد معدني افزود: نياز سالانه بستگي به مصرف سرانه دارد و چنانچه مشكل اصلي مصرف برطرف شود ما توانايي توليد مواد معدني را تا مرز 200 ميليون تن را نيز داريم.

وي ارزش افزوده بخش معدن را در سال گذشته 6/15 درصد ذكر و تصريح كرد: امسال اين رقم افزايش خواهد يافت.

به گفته وي، رشد دو رقمي ارزش افزوده ايجاد شده دربخش معدن نشانگر اين است كه ميزان بازدهي سرمايه گذاري در فعاليت هاي معدني نسبت به ديگر بخش هاي توليدي كشور، بسيار بالا است.