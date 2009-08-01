تعداد مبتلایان به آنفلوانزای نوع A در کشور به 69 نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی روز شنبه در حاشیه برنامه روز جهانی تغذیه با شیر مادر گفت: آخرین شمار مبتلایان به آنفلوآنزای نوع A موسوم به خوکی با 8 نفر افزایش به 69 نفر رسیده است.

معاون وزیر بهداشت افزود: از این تعداد موارد جدید یک نفر از سوریه، یک نفر از عراق و یک نفر از مکه و پنج نفر از تایلند بوده است.

امامی رضوی به ارسال نامه‌ای از سوی وزیر بهداشت به رئیس سازمان حج و زیارت و معاون اجرایی رئیس جمهوری که ریاست ستاد کشوری آنفلوانزا را بر عهده دارد، مبنی بر توقف حج عمره رمضان اشاره کرد و گفت: برای تصویب این تصمیم، تشکیل جلسه ستاد کشوری الزامی است اما به نظر می‌رسد این موضوع فردا درهیئت دولت مطرح شود تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

وی درباره بازگشایی مدارس و اخذ تصمیماتی در این باره اظهارداشت: هم اکنون ستاد کشوری بررسیهای لازم را در این زمینه انجام داده و تمهیداتی با مشارکت نمایندگان آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است تا امکان آموزشهای وسیع در منازل فراهم شود.

معاون سلامت وزیر بهداشت در مورد تعطیلی کلاسهایی با شمار فراوان مبتلایان در کلاس درس گفت: هنوز ستاد علمی کشوری اعلام رسمی در این باره نداشته است.

امامی رضوی با بیان اینکه در میان 69 بیمار مبتلای گزارش شده تاکنون دانش آموزی مشاهده نشده است، افزود: همچنین مرگ و فوتی نداشته‌ایم.