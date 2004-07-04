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۱۴ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۶

مدير حوزه رياست دانشگاه علم و صنعت ايران:

براي رياست دانشگاه علم و صنعت 4 نفر به وزارت علوم معرفي شدند

مدير حوزه رياست دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: براي انتخاب رييس جديد دانشگاه علم و صنعت، 4 نفر را كه از اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه هستند به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي كرده ايم.

دكتر عرب خابوري مدير حوزه رياست دانشگاه علم و صنعت ايران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: تمامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت براي انتخاب رييس جديد دانشگاه علم و صنعت ايران به چهار نفر از كانديداهاي تصدي اين كرسي راي دادند. آرا از دانشكده هاي مختلف جمع آوري شد. 4 نفر برگزيده اعضاي هيئت علمي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي شده اند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز براساس معيارهاي خود، از ميان اين اعضا، رييس دانشگاه علم وصنعت ايران را ظرف چند روز آينده اعلام خواهد كرد.
کد مطلب 92176

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