براي رياست دانشگاه علم و صنعت 4 نفر به وزارت علوم معرفي شدند

مدير حوزه رياست دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: براي انتخاب رييس جديد دانشگاه علم و صنعت، 4 نفر را كه از اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه هستند به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي كرده ايم.

دكتر عرب خابوري مدير حوزه رياست دانشگاه علم و صنعت ايران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: تمامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت براي انتخاب رييس جديد دانشگاه علم و صنعت ايران به چهار نفر از كانديداهاي تصدي اين كرسي راي دادند. آرا از دانشكده هاي مختلف جمع آوري شد. 4 نفر برگزيده اعضاي هيئت علمي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي شده اند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز براساس معيارهاي خود، از ميان اين اعضا، رييس دانشگاه علم وصنعت ايران را ظرف چند روز آينده اعلام خواهد كرد.