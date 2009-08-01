نفرات اردوی انتخابی مسابقات بین المللی کاراته اوکراین مشخص شدند

مسئول برگزاری این مسابقات و مسئول سبک گوجوروی سی واکای گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از بین این افراد در هر وزن یک نفر به عنوان عضو تیم کاراته سبک گوجوروی سی واکای کشور به مسابقات بین المللی اوکراین دعوت می شود.

احمد صفرخانی لیست نفرات برتر قهرمانی کاراته کشور سبک گوجوروی سی واکای را که روز گذشته در گلستان برگزار شد، به شرح زیر اعلام کرد:

رده سنی نوجوانان و جوانان وزن 28 کیلوگرم، متین اردشیری، سیدمحمد صفی الحسینی، میلاد یاراحمدی، محمدجوادبارانی، منفی 43 کیلوگرم، علی رجبی، حامد سمیعی نسب، رضا میرشاهی و مرتضی کوهکن، وزن منفی 33 کیلوگرم، رامین پورغاز، عباس فاطمی، وحید پنجه کوبی و نصیر امانی.

وزن منفی 38 کیلوگرم، محمد فخیره، امیرمصطفی لو، سبحان قزاقی و رضا خمر، وزن مثبت 46 پدرام خراسانی، صادق سنچول، نیماآقایی و محمدرضا عبدالله وند، وزن منفی 46 امیرجوان، رضا کرد کتولی، همرا کرد و محمد مهدی حیدری.

رده سنی جوانان: وزن منفی 60 کیلوگرم، یونس عبدی محمدی، عبدالله فندرسکی، فاضل جاهدی و حسین خراسانی، وزن منفی 55 کیلوگرم، سیدجلال حسینی جو، علیرضا پورغاز، مرتضی نظری و صابر فرامرزی، وزن مثبت 67 امیرحسین علیانی نژاد، مهدی امانی، فرشید یونسی و سعید ساسانی، وزن منفی 80 کیلوگرم، ایمان سنچولی، جعفر حجتی و کیوان قره سفلو.

رده سنی بزرگسالان، وزن منفی 60 کیلوگرم، بابک ابراهیم پور، سجاد بارانی، مهران نتهری زاده، حمید صفری، وزن منفی 74کیلوگرم، هادی شجاعیان، محمدرضا قزلسفلو، سید اصغر سیدرضایی و حامد تجری، وزن مثبت 84 ابراهیم سنچولی، محمد قزلسفلو، محمد مقصودی و ناصر صفرخان موذن.

کاتا تیمی: مبین کرد کتولی، عل یاحمدی و سروش رستکی از تیم آموزشکده فنی و حرفه ای علی آبادکتول، رامین پوررغاز، امیرمصطفی لو و امید شهسوار از تیم نئوپان گنبد و ارشای اکبرنزاد و رهام از تیم الغدیر.

کاتا انفرادی: نونهالان، علی احمدی، مبین کردکتولی و متین درویش، نوجوانان، امیرمصطفی لو، ممصطفی پرتوری، ارمیا عباسی و حسین خراسانی، رده سنی جوانان، سروش رستمی، رامین پورغاز، امید شهسورا و سیدعلی میرحیدری.

مسابقات بین المللی کاراته سبک گوجوروی سی واکای اوکرایان آبانماه سال جاری برگزار می شود.