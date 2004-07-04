رسول صدرعاملي : مدير عامل بايد اعتبار خود را براي خانه سينما به خدمت بگيرد

رسول صدرعاملي در گفت و گو با خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر" با بيان مطلب فوق درباره ويژگي هاي مدير عامل خانه سينما گفت: مدير عامل بايد شخصي باشد كه توانايي هاي بالقوه خود را در ارتباطات منطقي، اصولي و هدفمند با تمام نهادها، ارگانها و بدنه صنف به صورت بالفعل درآورد. هيات مديره وظيفه سنگيني دارد. مدير عامل بايد با كارآرايي خود تلاش هاي هيات مديره را به ثمر برساند. دوراني كه همين امر در خانه سينما رعايت مي شد، اوضاع و شرايط مطلوب بود.

او اكثر مدير عامل هاي پيشين خانه سينما را داراي اين خصوصيت دانست و گفت: در حال حاضر مشكل ، پيدا كردن اين فرد است. بايد انگيزه هاي لازم را در افراد واجد شرايط اين سمت ايجاد كرد. زماني كه كسي اين سمت را مي پذيرد بايد وقت زيادي را صرف اين كار كند و مسايل مالي چندان برايش اهميت نداشته باشد. ضمن اين كه مدير عامل بايد مورد پذيرش صنوف مختلف سينمايي نيز باشد.

صدر عاملي بر لزوم انتخاب مدير عامل تاكيد كرد و ابراز اميدواري كرد هر چه زودتر فردي با شرايط مناسب در سمت مدير عاملي قرار گيرد.



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