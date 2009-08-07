مدیر عامل تامین اجتماعی در مورد ابهامات در افزایش مستمری ها پاسخ دهد

رضا قلی پاکزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : بارها از مدیران سازمان درخواست ملاقات کرده ایم تا اظهارات و انتقادات خود را بیان کنیم اما هنوز این امر مورد قبول واقع نشده است.

این اظهارات در حالی از سوی پاکزدای مطرح می شود که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته 2500 میلیارد تومان اعتبار به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داد تا بازنشستگان این سازمان نیز همچون بازنشستگان کشوری و مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول افزایش حقوق قرار گیرند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به طور مکرر با افرادی خاص ملاقات دارد اما وقتی برای شنیدن اظهارات و خواسته های ما ندارد.

پاکزادی از مبهم بودن عملکرد مدیران سازمان تامین اجتماعی در خرج کردن اعتبار 2500 میلیارد تومانی مجلس جهت همسان سازی مستمری ها انتقاد کرد و گفت: بدرستی مشخص نیست که این میزان اعتبار چگونه و بر چه اساس در جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هزینه شده است .

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران خاطر نشان کرد: طی نامه ای به رئیس جمهور درخواست کرده ایم نحوه استفاده از این میزان اعتبار در همسان سازی مستمریها و ابهاماتی که در این امر وجود دارد را بررسی کند.