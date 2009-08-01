کتاب "همراهی جهان اسلام" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، چه امر خارق العاده‌ای درباره متن قرآن وجود دارد و چگونگی ارتباط آن به زمان و زندگی حضرت محمد و این که چرا چنین میراث غنی درگیر تکثر مذاهب، قانون و ظهور تمدن شده است، در کنار پرسشهای دیگر و ژرف تری که به طور کامل در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته دامنه وسطی از تجارب گذشته و حال، سکولار و مقدس را از افراد و فرهنگهای مختلف جهان اسلام ارائه کرده است.

موج استمرار و تغییر هر کدام از فصلهای این کتاب را به نوعی به یکدگیر پیوند داده تا روایتی منسجم از موضوعات و محورهای متنوع داشته باشد.

شهرها، شاعرها و معماران مساجد، بررسی ابعاد مختلف متن کتاب مقدس اسلام، جایگاه زن در دین و ظهور جامعه دیجیتال مومنان از دیگر موضوعات متنوعی است که کتاب " همراهی جهان اسلام" آن را مورد توجه قرار داده است.

در فضای پس از یازدهم سپتامبر درک چیستی اسلام و چیستی اعتقاد مسلمانان مسئله حائز اهمیتی برای مردم اقصی نقاط جهان بوده است و این کتاب را می‌توان مشارکتی جذاب از سوی متفکرانی دانست که خود را در این فرآیند درک و فهم سهیم کرده‌اند.

امین ساجو مؤل این کتاب استاد دانشگاه سیمون فریسر در کانادا است و پیش به عنوان استاد مدعو در دانشگاه های کمبریج و مک گیل نیز تدریس کرده است. وی تاکنون آثاری چون مدرنیته‌های اسلامی، اخلاق اسلامی، جامعه مدنی در جهان اسلام، تکثرگرایی در جوامع قدیمی و دولتهای جدید را منتشر کرده است و با وزارت دادگستری و امور خارجه کانادا نیز همکاری دارد.

شهر پیامبر نوشته رضا اصلان، قرائت قرآن نوشته عبدالله سعید، اسلام در تکثر نوشته امیر حسین، شبکه های همبستگی نوشته بروس لارنس، زنان و تغییرات اجتماعی نوشته عزیزه یحیا الحبری، حکمرانی شمول گرا نوشته شاینول جفا، هنر و معماری مسجد نوشته حسن الدین خان، امت اسلامی در شهر نوشته امیر بنیسون، فرهنگهای یادگیری نوشته آنیل خمیس از جمله مقالات ارائه شده در این کتاب است.