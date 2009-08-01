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۱۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۰

کتاب "همراهی جهان اسلام" منتشر شد

کتاب " همراهی جهان اسلام" تألیف امین سانجو از سوی انتشارات ای بی تاریس در 336 صفحه به زبان انگلیسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، چه امر خارق العاده‌ای درباره متن قرآن وجود دارد و چگونگی ارتباط آن به زمان و زندگی حضرت محمد و این که  چرا چنین میراث غنی درگیر تکثر مذاهب، قانون و ظهور تمدن شده است، در کنار پرسشهای دیگر و ژرف تری که به طور کامل در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته دامنه وسطی از تجارب گذشته و حال، سکولار و مقدس را از افراد و فرهنگهای مختلف جهان اسلام ارائه کرده است.

موج استمرار و تغییر هر کدام از فصلهای این کتاب را به نوعی به یکدگیر پیوند داده تا روایتی منسجم از موضوعات و محورهای متنوع داشته باشد.

شهرها، شاعرها و معماران مساجد، بررسی ابعاد مختلف متن کتاب مقدس اسلام، جایگاه زن در دین و ظهور جامعه دیجیتال مومنان از دیگر موضوعات متنوعی است که کتاب " همراهی جهان اسلام" آن را مورد توجه قرار داده است.

در فضای پس از یازدهم سپتامبر درک چیستی اسلام و چیستی اعتقاد مسلمانان مسئله حائز اهمیتی برای مردم اقصی نقاط جهان بوده است و این کتاب را می‌توان مشارکتی جذاب از سوی متفکرانی دانست که خود را در این فرآیند درک و فهم سهیم کرده‌اند.

امین ساجو مؤل این کتاب استاد دانشگاه سیمون فریسر در کانادا است و پیش به عنوان استاد مدعو در دانشگاه های کمبریج و مک گیل نیز تدریس کرده است. وی تاکنون آثاری چون مدرنیته‌های اسلامی، اخلاق اسلامی، جامعه مدنی در جهان اسلام، تکثرگرایی در جوامع قدیمی و دولتهای جدید را منتشر کرده است و با وزارت دادگستری و امور خارجه کانادا نیز همکاری دارد.

شهر پیامبر نوشته رضا اصلان، قرائت قرآن نوشته عبدالله سعید، اسلام در تکثر نوشته امیر حسین، شبکه های همبستگی نوشته بروس لارنس، زنان و تغییرات اجتماعی نوشته عزیزه یحیا الحبری، حکمرانی شمول گرا نوشته شاینول جفا، هنر و معماری مسجد نوشته حسن الدین خان، امت اسلامی در شهر نوشته امیر بنیسون، فرهنگهای یادگیری نوشته آنیل خمیس از جمله مقالات ارائه شده در این کتاب است.

کد مطلب 921783

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