بخش مرکزی قم چشم انتظار تلاش مسئولان است

علیرضا گلچین در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه مردم بخش مرکزی و روستاهای آن چشم انتظار تلاش مسئولان برای اجرای کامل طرح‌ها و مصوبات این بخش هستند افزود: امیدوارم تمام عوامل اجرایی و مسئولان استان دست به دست هم دهند و با انسجام بیشتری طرح‌های نیمه تمام را ساماندهی نمایند.



وی با اشاره به بحث احداث سالن ورزشی در بخش مرکزی گفت: به دلیل کمبود فضای ورزشی در بخش مرکزی، تصمیم به احداث ورزشگاهی در روستای جنت آباد گرفتیم که کلنگ احداث این ورزشگاه سال گذشته به زمین زده شد که تا الان 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



گلچین با بیان اعتبارات در نظر گرفته شده برای راه اندازی سالن ورزشی جنت آباد افزود: تا کنون 300 میلیون تومان اعتبار از سوی تربیت‌بدنی برای این سالن در نظر گرفته شده است، که برای انجام آن 200 میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز است که مسئولان تربیت بدنی استان برای تأمین بودجه آن قول مساعد داده‌اند و نهایتاً این ورزشگاه تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.



وی با اشاره به امکانات سالن ورزشی جنت آباد ادامه داد: سالن ورزشی جنت آباد سالنی چند منظوره است با امکانات جنبی مناسب از قبیل رختکن، سرویس بهداشتی، سیستم گرمایشی سرمایشی و سکوی تماشاگر که مناسب جهت برگزاری مناسبت فوتسال، والیبال، بسکتبال و رشته‌‌های رزمی می‌باشد.



بخشدار مرکزی با بیان اینکه احداث این سالن جزء بند 28 سفر استاندار قم به بخش مرکزی می‌باشد بیان داشت: طی سال گذشته 7 مصوبه ورزشی برای بخش مرکزی تصویب شد که تا کنون یکی از این مصوبات به طور کامل انجام گردیده و 4 مورد با پیشرفت 50 درصدی همراه بوده و 2 مورد آن انجام نشده است.



وی افزود: اولین مصوبه، تجهیز سالن ورزشی قنوات بود که به طور کامل انجام گردید، مصوبه بعدی احداث سالن ورزشی جنت آباد است که با 70 درصد پیشرفت، احداث زمین ورزشی رو باز قمرود و احداث سالن ورزشی قمرود که با 50 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده و احداث زمین ورزشی در کوه سفید که با همین وضعیت مواجه است.



گلچین در ادامه به مصوبات انجام نشده ورزشی بخش مرکزی اشاره نمود و بیان داشت: پیگیری اخذ مجوز و استقرار نمایندگی تربیت بدنی در بخش مرکزی و احداث سکوی تماشاچی در زمین ورزشی قنوات از جمله مصوباتی است که تا کنون اجرایی نشده است.