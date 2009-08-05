مهرداد فرید به خبرنگار مهر گفت: سینمای ایران در شرایطی تابستان را پشت سر می‌گذارد که میزان تولید فیلم‌های سینمایی در این ماهها در حد قابل توجهی کاهش یافته است. بیشتر فیلم‌هایی که این روزها تولید می‌شوند یا پروژه‌هایی هستند که تولید آنها از مدت‌ها قبل آغاز شده و یا به بهانه برپایی جشنواره کودک ساخته می‌شوند.

کارگردان فیلم "از ما بهتران" افزود: وضعیت تولید فیلم‌های سینمایی در شرایط کنونی نگران کننده است و فیلمسازان و کارگردانان برای شروع فعالیت تازه خود دست نگه داشته‌اند. طبیعی است که تا مشخص نشدن سیاست‌گذاری‌های فرهنگی فیلمسازان برای ساخت فیلم تازه مکث کنند.

فرید ادامه داد: وقایع اجتماعی ماههای اخیر تمام بخش‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری را تحت تاثیر قرار داده است. مدیران سازمان‌های دولتی و خصوصی به عنوان جزئی از جامعه درگیر مسائل شده‌اند و با روی کار آمدن دولت جدید در انتظار اعمال تغییرات مدیریتی در سازمان‌های گوناگون هستند.

این منتقد و روزنامه‌نگار گفت: مدیران نهادهای دولتی در بخش سینما دوران خدمت خود را پایان یافته می‌دانند و به همین خاطر وظایف ومسئولیت‌های تعریف شده در حوزه فعالیت خود را به درستی انجام نداده و به مشکلات اهل سینما رسیدگی لازم را نمی‌کنند. این شرایط تا روی کارآمدن دولت جدید و انتصاب مدیران ادامه دارد.

وی درباره مشارکت بخش خصوصی با فیلمسازان افزود: در اوضاع کنونی و با توجه به بحران پیش آمده بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری و شرکت در پروژه‌های سینمایی نیست و در انتظارروشن شدن وضعیت اجتماعی و انتصاب مدیران جدید است.

مهرداد فرید در پابان با اشاره به تاثیر منفی پایین آمدن میزان تولیدات سینمایی بر جشنواره کودک همدان، جشن خانه سینما وجشنواره فجر گفت: با توجه به شرایط حاکم برسینما و پایین آمدن میزان تولیدات سینمایی به طور حتم جشنواره کودک همدان بسیار کمرنگ برگزار می‌شود، اگر این روند ادامه یابد جشنواره فجر کم فروغ برگزار می‌شود.