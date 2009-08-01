فیلم سینمایی "خاطره" آماده نمایش شد

اسماعیلی به خبرنگار مهر گفت: با پایان تدوین وصداگذاری، آخرین مراحل فنی فیلم سینمایی "خاطره" پشت سرگذاشته شد و طی چند روز اخیر ساخت تیتراژ به پایان رسید و فیلم آماده ارائه به وزارت ارشاد برای دریافت پروانه نمایش است.

فیلم سینمایی "خاطره" درباره کودک آزاری واثرات مخرب آن برجامعه و کودکان است و احتمالا در جشنواره فیلم کودک همدان روی پرده می رود.

مهناز افشار، پژمان بازغی، حبیب اسماعیلی، لادن طباطبایی، شبنم قلی‌خانی، سعید تهرانی، شمسی فضل‌الهی، داریوش اسدزاده، ملیکا ناظری، حامد زیاران و علیرضا شجاعی بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین‌دست، مشاور کارگردان: تهمینه میلانی، مدیر هنری: مجید میرفخرایی، طراح گریم: سودابه خسروی، طراح صحنه و لباس: ملودی اسماعیلی، تدوین: بهرام دهقانی و رضا شیروانی، موسیقی: ناصر چشم‌آذر، جلوه‌های ویژه: عباس شوقی. صداگذار: اسحاق خانزادی.

