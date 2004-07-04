مي خواستم فيلمسازي با بودجه اندك را تجربه كنم

پرويز شيخ طادي، كارگردان فيلم سينمايي " پشت پرده مه" در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني " مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت: براي ساخت اين فيلمنامه نخستين مساله اي كه با آن مواجه بودم، بحث ارزان سازي بود و من مي خواستم تجربه اي در زمينه ساخت فيلم تحت فشار مالي داشته باشم. ديگر انگيزه من از ساخت اين اثر به مضمون متن بر مي گردد كه هم جنبه كودكانه دارد و هم از جذابيت لازم برخوردار است كه با انجام بازنويسي و مشورت با دوستان فيلمنامه نويس براي توليد آن اقدام كردم.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: ساخت اين فيلم تجربه خوبي بود. چون در طي آن ما براي ساخت فيلم هايي با ميزان بودجه اي كه سيما فيلم در نظر دارد، به فرمول و شيوه مشخصي دست پيدا كرديم كه به اصلاح شرايط موجود تصويب فيلمنامه در اين مركز منجر مي شود. يعني اين نتيجه حاصل شد كه فيلمنامه ها را تقسيم بندي كنيم و در زمينه اجرا و توليد اثر روش خاصي به كار گرفته شود تا شرايط مطلوب تري حاصل گردد. بر اساس اين شيوه فيلم هايي توليد خواهند شد كه هم توانايي ايجاد احساس رضايت در مخاطب را داشته باشد، هم از مضموني بهره ببرد كه حرفي براي گرفتن داشته باشد و هم اينكه چندان گران از آب در نيايد.

شيخ طادي درباره نخستين تجربه اش در استفاده از بازيگران ناشنوا توضيح داد: از بين 300 دانش آموز ناشنوا ما به 5 گزينه دست يافتيم و از اين بين يك نفر را براي بازي در اين نقش انتخاب كرديم. يك مربي به طور اختصاصي و به مدت 2 ماه با اين كودك استثنايي به تمرين پرداخت تا از يك كودك نابازيگر به كودكي برسيم كه توانايي قرار گرفتن در برابر دوربين را داشته باشد. چون كودكان ناشنوا تا حدودي از اجتماع افراد شنوا دور هستند و به همين خاطر در برقراري ارتباط با چنين جمع هايي دچار مشكل مي شوند. اما حضور اين كودك در بين گروه باعث شد كه آرام آرام با افراد گروه ارتباط خوب و موثري برقرار كند. به خصوص جهانگير الماسي و رزيتا غفاري ( بازيگران اصلي فيلم ) و كودك ناشنوا به درك متقابلي از يكديگردست يافتند كه حتي در گويش كودك تاثير مثبت داشت.

داستان اين فيلم درباره يك كودك ناشنوا است كه آمدن ناظم جديد مدرسه در زندگي او تاثير زيادي مي گذارد. اين ناظم توجه زيادي به كودك و مادرش نشان مي دهد كه همين مساله باعث بروز سوء تفاهم و واكنش هايي از سوي كودك مي گردد كه در نتيجه اتفاقاتي را در پي دارد.

فيلم " پشت پرده مه " به تهيه كنندگي محمد خزايي فدافن ساخته مي شود و در حال حاضر به وسيله يعقوب غفاري تدوين مي گردد. همچنين موسيقي اين فيلم به وسيله همايون عطاردي در حال ساخت است و پس از اين مرحله صداگذاري نهايي آغاز خواهد شد.

در اين فيلم جهانگيرالماسي، رزيتا غفاري، فاطمه طاهري، انوش نصر، بابك پيرنيا، علي اصغر محمدي و بابك مولايي به عنوان بازيگران اصلي به ايفاي نقش مي پردازند. متن اين اثر به وسيله رضا مير كريمي به نگارش درآمده است.در اين فيلم ناصر محمود كلايه به عنوان فيلمبردار، محمد امامي در مقام صدابرداري و حسين رضا غلاميان به عنوان مربي كودك فعاليت مي كنند.