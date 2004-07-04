به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر" ، صادق تبريزي معتقد است ، وي در اثر سراميكي خود در سال 1338 با برهم ريختن قوانين و قواعد مرسوم خط ، تركيبي تازه و بديع بوجود آورده است ، كه البته ابداع وي به همان پانل سراميكي ختم نمي شود و به دنبال ارائه اين اثر ، تلاش خود را در اين زمينه بر روي سطح كوزه ها و سفالينه هاي مختلف ادامه داده است .

وي در دفاع از خود مي نوسيد : انديشه اين اثر حاصل تعمق و تامل دركتيبه مساجد بود وبه همين دليل با همان مصالح و لوازم ، يعني كاشي سفيد و لعاب لاجرودي ، به اجرا د رآمد . نكته اي كه د راينجا حائز اهميت است ، تركيب بندي اثر و نقش بدست آمده است كه از هم نشيني حروف و كلمات بوجود آمده در حالي كه بيانگر هيچ معني و مفهوم كلامي نيست و تنها رابطه اي شكلي و تصويري بين آنها در نظر گرفته شده است .

وي تاكيد مي كند : اين اثر مي توانست با هر مواد و مصالح ديگري اجرا شود و براي مثال بجاي لعاب و سفال از رنگ و روغن روي بوم يا آبرنگ روي كاغذ براي خلق آن بهره برد .

وي درنمابر خود چنين ادامه مي دهد : هنر همواره برزمينه پيش از خود دچار دگرگوني و ابداع مي شود و براي اين كار نه حتما مصالح ، كه قواعد نيز دچار تغيير مي شوند و بعدها همين قواعد جديد به مصالح مختلف تعميم داده مي شود . با توجه به اين امر مي توان دريافت كه در اثر سال 1338 من تركيب بندي نويني بجاي استفاده از حروف و كلمات ارائه شده كه هدف از آن در هم ريختن معيارها بوده است ، ارائه كرده ام .

وي درپايان توضيح مي دهد : درست همانطور كه پيكاسو و مودلياني و برانكوزي ، با مراجعه به منابع خطي هنر خاور دور به كشف و شهود رسيدند و به رتبه و مرحله اي دست يافتند كه با امضاي شخصي خود شناخته شدند ، اشاره به گرته برداري من دراين اثر از كاريك استاد سفالگري ، ساده انديشي دربرابر مفهوم هنر مدرن محسوب مي شود و اين امر تنها وقتي محلي از اعراب دارد كه اثر من عين اثرهمان استاد و رويكرد كلامي وي در اثرش باشد و من ادعاي خوشنويسي كرده باشم .

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر" به نظر مي رسد ، دامنه اختلاف ، مطرح شده بين صادق تبريزي و محمد احصايي ، بيش از هر چيز يك سوتفاهم برخاسته از عدم رواج تاريخ نويسي هنر و طبقه بندي آكادميك هنر مدرن ايران ، باشد .

مطابق مفاد جوابيه محمد احصايي ، اين هنرمند خاستگاه و نقطه خيزش اثر خود را در هنر خط و خوشنويسي مي داند . اين در حالي است كه صادق تبريزي صريحا بيان مي كند كه ادعاي خوشنويسي ندارد و اثرش مربوط به حيطه هنر خوشنويسي نيست ، بلكه اثري مدرن و قابل بررسي در حيطه هنر نقاشي است .

بنابر اين به سادگي مي توان پنداشت كه هر چند صادق تبريزي با رويكرد نقاشانه به استفاده از خط روي آورده است ، محمد احصايي با رويكردي خوشنويسانه اينكار را انجام داده است و هر يك از ايشان درحوزه اي متفاوت فعاليت كرده اند .