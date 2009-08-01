چهارمین نمایشگاه فرهنگی هنری طلیعه ظهور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین استاد مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه طلیعه ظهور گفت: با تقسیم کار صورت گرفته میان سه جشنواره بزرگ آخرین منجی، آینده روشن و طلیعه ظهور بیش از هزار اثر علمی، فرهنگی، هنری شامل هنرهای تجسمی، خطاطی، نقاشی، عکس، کتاب، پایان نامه، مقاله و وبلاگ در نمایشگاه طلیعه ظهور عرضه شده است .
وی برگزاری کارگاهها و نشستهای آموزشی را از جمله دیگر برنامه های نمایشگاه طلیعه ظهور خواند و تصریح کرد: در طول مدت برگزاری نمایشگاه، برنامه های متنوع و جذابی برای بازدیدکنندگان تدارک دیده شده که از آن جمله می توان به اجرای تئاتر، نقد و بررسی فیلمهای مهدوی و برگزاری مسابقات و تقدیر از برگزیدگان به صورت روزانه اشاره کرد.
استاد در ادامه به ضرورت تشکیل ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی اشاره یادآور شد: هدف از تشکیل ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور این است که جشنوارههایی که در ایام نیمه شعبان در قم و تهران برگزار میشد، در طول سال و در همه نقاط کشور برگزار شوند.
چهارمین نمایشگاه فرهنگی هنری طلیعه ظهور با محوریت نمایش آثار ستاد جشنوارههای مهدوی کشور شنبه 10 مرداد در محل شبستان نجمه خاتون آستان مقدس حضرت معصومه (س) افتتاح و تا ده روز پذیرای علاقمندان خواهد بود .
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