چهارمین نمایشگاه فرهنگی هنری طلیعه ظهور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین استاد مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه طلیعه ظهور گفت: با تقسیم کار صورت گرفته میان سه جشنواره بزرگ آخرین منجی، آینده روشن و طلیعه ظهور بیش از هزار اثر علمی، فرهنگی، هنری شامل هنرهای تجسمی، خطاطی، نقاشی، عکس، کتاب، پایان نامه، مقاله و وبلاگ در نمایشگاه طلیعه ظهور عرضه شده است .



وی برگزاری کارگاهها و نشستهای آموزشی را از جمله دیگر برنامه های نمایشگاه طلیعه ظهور خواند و تصریح کرد: در طول مدت برگزاری نمایشگاه، برنامه های متنوع و جذابی برای بازدیدکنندگان تدارک دیده شده که از آن جمله می توان به اجرای تئاتر، نقد و بررسی فیلمهای مهدوی و برگزاری مسابقات و تقدیر از برگزیدگان به صورت روزانه اشاره کرد.



استاد در ادامه به ضرورت تشکیل ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی اشاره یادآور شد: هدف از تشکیل ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور این است که جشنواره‌هایی که در ایام نیمه شعبان در قم و تهران برگزار می‌شد، در طول سال و در همه نقاط کشور برگزار شوند.



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