جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور در سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سومین دوره از جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور از ظهر شنبه به مدت پنج روز در سمنان آغاز شده است.

این جشنواره در چهار رشته ورزشی فوتسال، شطرنج، شنا و تنیس روی میز در بخش برادران و در رشته های شطرنج، والیبال، شنا و تنیس روی میز در رده خواهران برگزار می شود که در مرحله اول رقابتهای فوتسال و والیبال انجام می شود.

این جشنواره با هدف تامین بهداشت روانی پرستاران و پیراپزشکان و سلامت شاغلان مراکز درمانی و آشنایی بیشتر پرستاران سراسر کشور با فرهنگ‌ مناطق مختلف برگزار می‌شود.

210 نفر از شرکت کنندگان در این جشنواره را بانوان تشکیل می دهند که تیم پرستاران سمنان با 38 نفر بیشترین تعداد شرکت کننده را دارد.