وصول جریمه های تخلفات صنفی در گلستان رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربان حسام بعداز ظهر شنبه در حاشیه شورای نظارت و بازرسی به خبرنگاران در گرگان افزود: در این مدت 114 میلیون و 584 هزار ریال جریمه در راستان صدور رای پرونده های تخلفات صنفی در استان وصول شد.

وی اظهار داشت: تیرماه سال گذشته حدود 13 میلیون و 379 هزار ریال جریمه تخلفات صنفی در واحد اجرای احکام این سازمان وصول شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: براساس پیگیری های انجام شده و با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه های مرتبط، کارشناسان اداره بازرگانی شهرستان گنبد تعداد دو هزار و 276 قالب انواع صابون خارجی را کشف و ضمن تشکیل پرونده جهت صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

به گفته حسام، همچنین کارشناسان سازمان بازرگانی با همکاری اداره کل دخانیات استان ضمن بازرسی از 35 واحد صنفی عرضه کننده کالای دخانی، هشت واحد صنفی متخلف را که عرضه کننده بیش از سه هزار نخ سیگار قاچاق بودند را شناسایی کردند.

گلستان بیش از 33 هزار واحد صنفی دارد.