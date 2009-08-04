افتتاح نمایشگاه کتاب برای کودکان کوچکتر از سه سال در رم

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی پروژه ایتالیایی "به دنیا آمدن برای خواندن" همراه با شعبه دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در ایتالیا، این روزها مشغول تدارک افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب با هدف توسعه بهترین راههای خواندن برای کودکان بسیار خردسال (از نوزاد تا سه ساله) هستند که ۱۹اگوست ۲۰۰۹ مصادف با 28 مرداد سالجاری در انستیتو گوته رم افتتاح خواهد شد.

در فراخوان نمایشگاه درباره اهداف و دلایل برگزاری آن آورده شده که تولید کتاب برای رده سنی خردسال در ایتالیا مناسب نیست و به همین دلیل دو سازمان مزبور بعد از بحثهای طولانی راجع به این مسئله با ناشران ایتالیایی به این نتیجه رسیدند که به دانش بیشتر و غنی تری از آنچه در کشورهای دیگر وجود دارد و در این رابطه انجام می‌شود نیاز دارند و این دو سازمان برای تسهیل در امور تحقیقات کتابشناسی به کمک شعبه‌های دیگر دفتر بین‌المللی کتاب نیاز دارند و نتیجه این مذاکرات و دریافت نقاط ضعف و نیازها این بود که برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب با هدف توسعه بهترین راههای خواندن برای کودکان بسیار خردسال (از نوزاد تا سه ساله) تصویب شد.

معیارهایی مانند سلامت و کیفیت موادی که برای تهیه کتابها به کار رفته است، کیفیت تصویرها و متن برای داستان و غیرداستان، عنوانهای مناسب برای انگیزه‌بخشی به کودک با موضوعهایی در رابطه با تجربه‌های روزانه، دانسته‌ها و رشد عاطفی و شناختی از سوی کمیته علمی متشکل از کارشناسان برجسته برای انتخاب آثار اعلام شده‌اند.

دیگر معیارهای انتخاب کتابها برای ارائه در نمایشگاه توسط کمیته تدارک‌دهنده نمایشگاه مشخص شده عبارتند از: انتخاب ۱۰۰ کتاب بدون تقسیمبندی فرعی از پیش تعیین شده (بر اساس ملیت،ناشر، زبان و غیره) با هدف نشان دادن بهترین راههای تولید کتابهایی با کیفیت بالا در سطح بین‌المللی که به طور ویژه برای کودکان زیر سه سال تهیه می‌شود، انتخاب کتابهایی که از خلاقیت بالا برخوردارند و در هر کشور توسط ناشران محلی همان کشور تولید می‌شوند و از زبانهای دیگر ترجمه نشده‌اند.

کتابهایی که می توانند در نمایشگاه حضور یابند هم داستان و هم غیرداستان را دربرمی‌گیرند و هر نویسنده یا تصویرگر می‌تواند برای بیش از یک کتاب برگزیده شود.

فهرست کتابهای برگزیده، تنها کتابهای چاپ شده در پنج سال اخیر را شامل می شود و نسخه‌های جدید کتابهایی که قبلا در فرمت تصویری برای کودکان بزرگتر منتشر شده‌اند به فهرست راه نمی‌یابند.

از نکات ویژه این نمایشگاه این است که فهرست کتابهای لمسی و پارچه‌ای برای کودکان بسیار خردسال و یا کودکانی با نیازهای ویژه را نیز دربرمی گیرد ولی هیچ کتابی که با ابزارهای دیگر همراه است در فهرست راه نمی یابد.