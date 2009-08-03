33 سال از تغییر رئیس کمبریج می گذرد/ 83 جایزه نوبل حاصل استقلال کمبریج

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه کمبریج پس از دانشگاه آکسفورد دومین دانشگاه قدیمی انگلیس و پس از دانشگاههای بلونیا (ایتالیا)، دانشگاه پاریس (فرانسه) و دانشگاه آکسفورد (انگلیس) چهارمین دانشگاه قدیمی دنیا به شمار می رود. این دانشگاه در سال 1209 به پیشنهاد دانش پژوهان و خردمندان آکسفورد تاسیس شد.

مدارس، دانشکده ها و دپارتمانها

دانشگاه کمبریج از 31 کالج و بیش از 150 دپارتمان، دانشکده، مدرسه، سندیکا و سایر موسسات تشکیل شده است. "مدرسه" در دانشگاه کمبریج گروهی متشکل از یک هیئت مدیریتی است که هیئت نظارت (شورای مدرسه) نامیده می شوند. این مدرسه ها برپایه نوع دپارتمان و دانشکده به ارائه رشته های تخصصی می پردازند. دانشکده ها وظیفه سازماندهی تحقیقات و آموزش دانشگاه را به عهده دارند.

هنر و انسانیت، علوم زیست شناسی و دامپزشکی، پزشکی بالینی، علوم اجتماعی و انسانیت، علوم طبیعی و فناوری از جمله مدارس کمبریج هستند.

دانشگاه کمبریج براساس رده بندیهای جهانی در لیست پنج دانشگاه برتر دنیا قرار دارد و در رده بندی شانگهای پس از دانشگاه هاروارد در دومین رتبه بهترین دانشگاهها جای گرفته است. تاکنون 83 دانش آموخته این دانشگاه برنده جایزه نوبل در رشته های مختلف بوده اند.

سازمان و ریاست

به گزارش مهر، کمبریج دانشگاهی است که از تعدادی دانشکده مستقل تشکیل شده است و هریک از این کالجها به صورت مستقل اداره می شوند و درآمد و مالکیت خود را دارند. تمام این دانشکده ها زیر نظر هیئت عمومی قرار دارند. هیئت عمومی در کنار مدیریت مرکزی تحت نظارت "نایب رئیس" دانشگاه کمبریج اداره می شوند. در واقع اداره و مدیریت اصلی دانشگاه به عهده نایب رئیس است که از سوی مجلس اعضای اصلی دانشگاه به نام Regent House انتخاب می شود. Regent House بدنه اصلی حاکمیت دانشگاه بوده و در کنار رئیس دانشگاه، مباشر ارشد، معاون مباشر ارشد و گماشته مباشر بر فعالیت اعضای ارشد دانشگاه و کالجها نظارت می کند.

دوره مسئولیت نائب رئیس هفت سال به طول می انجامد و پس از پایان دوره خدمت وی اعضای Regent House نایب رئیس جدید را انتخاب می کند.

نایب رئیس فعلی دانشگاه کمبریج "الیسون فتز ریچارد" است که از سال 2003 تاکنون این پست را به عهده دارد. وی اولین نائب رئیس زن این دانشگاه به شمار می رود.

وی از دانشگاه کالج لندن مدرک دکتری خود را در رشته "انسان شناسی طبیعی" دریافت کرد و در سالهای 1986 تا 1990 کرسی استادی در دپارتمان جمعیت شناسی دانشگاه یل را اخذ کرد و از 1994 تا 2002 رئیس دانشگاه یل شد و در پی پایان دوره هفت ساله نایب رئیسی "الک بروئرز" در دانشگاه کمبریج به این سمت انتخاب شد.

روسای دانشگاه کمبریج

روسای دانشگاه کمبریج تنها نقش نظارتی دارد و وظایف مدیریتی به عهده نایب رئیس است. از سال 1246 تاکنون (763 سال) در مجموع تنها 142 رئیس در راس این دانشگاه قرار داشته اند که اولین آنها "هیو د- هاتون" (1246) بوده و رئیس فعلی "دوک ادیمبرا" پرنس فیلیپ، همسر ملکه الیزابت است. پرنس فیلیپ از سال 1976 (33 سال) ریاست این دانشگاه راه به عهده دارد.

به گزارش مهر، بررسی مدیریت در دانشگاه بزرگی چون کمبریج و موفقیتهای قابل توجه این دانشگاه به خصوص در رده بندی های دانشگاههای دنیا و تحقیقات مهم علمی نشان می دهد ثبات مدیریتی و برنامه ریزیهای بلند مدت و کاملا علمی تا چه اندازه می تواند در موفقیتهای یک دانشگاه موثر باشد.

نگاهی گذرا به مدیریتهای دانشگاه کمبریج نشان می دهد مدیریتها به واسطه تغییر دولتها تغییر نکرده اند و آنچه در این دانشگاه و دانشگاههای مطرح دنیا از ارزش بسزایی برخوردار است حرکت بر مبنای علمی حتی در بخش مدیریتی است.

