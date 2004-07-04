روبوت فوتباليست ايراني از بازي با روبوت رژيم صهيونيست خودداري كرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر به نقل از محمد فتحعليان مدير روابط عمومي دبيرستان علامه حلي تيم فوتباليست هاي كوچك اين دبيرستان در مسابقات جهاني دانشگاهي روبوتيك در مرحله اول پس از قرعه كشي با تيم رژيم صهيونيستي روبرو شد كه اعضاي اين تيم دبيرستاني تهراني از بازي كردن با تيم اسراييل خودداري كردند .

با اين حال اين تيم با وجود اين شكست در مقابل اسراييل توانست در اين مسابقات مقام چهارم جهاني را در رشته روبوت هاي فوتباليست كوچك كسب كند . اعضاي اين تيم عليرضا ياوري ، آرش خباز ، محمد شمالي و سامان فقيه هستند و سرپرستي اين تيم را محمد مهدي جعفري همداني برعهده دارد و مربي اين تيم احسان هاشمي است .

يك تيم دبيرستاني ديگر ايراني به نام تيم اژه اي اصفهان در اين مسابقات دوم شد . مسابقات جهاني روبوتيك دانشجويي كه از چهارشنبه هفته قبل در پرتغال آغاز شده است امروز پايان مي يابد . تيم هاي ايراني شركت كننده در اين مسابقات چهارشنبه به كشور بازمي گردند .