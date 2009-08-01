الگوی تغذیه در کشور نیازمند تغییر است

جعفر خلقانی بعد از ظهر شنبه در حاشیه اولین نشست اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: برای تحقق اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی نیازمند اصلاح الگوی مصرف در خصوص تغذیه هستیم و بدون آن نمی توانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی ادامه داد: اصلاح الگوی تغذیه با امنیت غذایی در ارتباط است و با اصلاح این الگو می توانیم در خصوص تغذیه از نظر کمی و کیفی موفقیتهای زیادی کسب کنیم.

معاون امور برنامه ریزی، اقتصادی و بین الملل وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: همچنین اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی از طریق افزایش بهره وری نهادها و عوامل تولید میسر می شود و لازم است در اصلاح الگوی یادشده به اصلاح همه الگوهای مورد نیاز توجه داشته باشیم.

مدیریت کنترل و کاهش ضایعات بخش کشاورزی یک ضرورت است

خلقانی بیان کرد: مدیریت کنترل و کاهش ضایعات بخش کشاورزی یک ضرورت است و تحقق آن بسیاری از مشکلات را از میان برخواهد داشت.

وی ادامه داد: بحث ضایعات همواره در خصوص کشاورزی مطرح است و باید تمهیداتی اندیشیده شود که ضایعات کمترین ضرر را به کشاورزی وارد کنند.

اهمیت اصلاح الگوی مصرف در پروسه تولید کمتر از بعد از تولید نیست

خلقانی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: اهمیت اصلاح الگوی مصرف در پروسه تولید در کشاورزی کمتر از بعد از تولید نیست و باید همه تمهیدات لازم برای اصلاح الگوی مصرف در زمان تولید اندیشیده شود.

معاون امور برنامه ریزی، اقتصادی و بین الملل وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: البته اصلح الگوی یادشده در مراحل پس از تولید نیز بسیار مهم است و باید از آغاز تولید تا مصرف به وسیله مصرف کننده ادامه داشته باشد.

وی عنوان کرد: کشاورزی حدود 17 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در صنعت و اقتصاد ایفا می کند درحالیکه اگر اصلاح الگوی مصرف در مورد آن به بهترین نحو صورت گیرد، صنعت و اقتصاد کشور ارتقای بیشتری خواهد یافت.

این مسئول یادآور شد: در اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی نیازمند توجه به شاخصها هستیم زیرا این امر بخش قابل توجهی از موفقیت ما را تضمین خواهد کرد.

اشتباه نقش آفرینان تولید در تصمیم گیری از عوامل اصلی بروز ضرر است

خلقانی در آخرین بخش سخنان خود نیز یادآور شد: اشتباه نقش آفرینان تولید در تصمیم گیریها از عوامل اصلی ایجاد ضرر است و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

معاون امور برنامه ریزی، اقتصادی و بین الملل وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تصور بسیاری این است که حوادث طبیعی از عوامل اصلی خسارت و ضرر در بخش کشاورزی است درحالیکه اگر مدیریت ما در این بخش صحیح باشد، می توانیم آثار و تبعات ناشی از حوادث طبیعی را تا حد زیادی مهار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: عدم توجه به مسائل علمی و یافته های جدید و به روز در بخش کشاورزی تبعات زیادی به دنبال دارد که عدم نتیجه بخشی کامل و نیز افزایش ضایعات نمونه ای از این نتایج نامطلوب است.

حفظ و توسعه فرهنگ مدیریت جهادی در بخش کشاورزی ضرورت دارد

خلقانی در آخرین بخش سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: حفظ و توسعه فرهنگ مدیریت جهادی در بخش کشاورزی ضرورت دارد و بدون این مدیریت به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

وی ادامه داد: بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی و حدود یک پنجم اشتغال در کشور به بخش کشاورزی مربوط است که این امر اهمیت اصلاح الگوی مصرف در این بخش را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: 4.3 میلیون نفر از جمعیت کشور به طور مستقیم با بخش کشاورزی در ارتباط هستند و برای تحقق اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ سازی در بین آنها هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: پتانسیلهای زیادی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور وجود دارد که شکوفایی کامل این پتانسیلها با اصلاح الگوی مصرف میسر می شود.