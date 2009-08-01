کمیته تدوین برنامه پنجم توسعه استان مرکزی در حوزه زنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، بر این اساس مصوب شد دستگاههای زیربط تا سه شنبه ضمن مطالعه و بررسی برنامه چهارم توسعه و پیش نویس برنامه پنجم توسعه، دیدگاهها و پیشنهادات کارشناسی شده خود را تا سه شنبه به دبیرخانه آن در استانداری ارسال کنند تا توسط این کمیته مورد بررسی دوباره قرار گیرد و به مرحله تصویب نزدیک شود.

در این جلسه که ظهر شنبه در استانداری استان برگزار شد، مقرر شد، شنبه آینده برنامه های بررسی شده برای نهایی شدن و تصویب در جلسه با حضور دستگاههای زیربط مطرح شود.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری استان مرکزی و مشاور استاندار در این جلسه با اشاره به اینکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و سیاست های و برنامه ها باید بر اساس نیاز و ارتقاء آنان باشد، افزود: در برنامه پنجم توسعه باید کمبودهای برنامه چهارم بررسی و علت کاستیها و موفقیتها در حوزه زنان و جوانان مشخص شود.

وی افزود: زنان سرپرست خانواده، بی سوادی، مرگ و میر مادران و نوزادن، بیماریهای خاص و اشتغال زنان و دختران از جمله مشکلات زنان است که باید برنامه ریزی جدی و منسجمی برای رفع موانع اتخاذ شود.

مشاور استاندار گفت: اعضا باید مسائل پیرامون زنان و جوانان را در برنامه چهارم توسعه باتوجه به چشم انداز 20 ساله بررسی و با توجه به قابلیتها، فرصتها، تهدیدات و محدودیتها برنامه ریزی کنند.