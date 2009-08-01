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۱۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۱۴

کمیته تدوین برنامه پنجم توسعه استان مرکزی در حوزه زنان تشکیل شد

کمیته تدوین برنامه پنجم توسعه استان مرکزی در حوزه زنان تشکیل شد

اراک - خبرگزاری مهر: در اولین جلسه سیاست گذاری و تدوین برنامه پنجم توسعه استان مرکزی در حوزه زنان، خانواده و جوانان، تشکیل کمیته چهار نفره برای بررسی برنامه های دستگاههای زیربط استان تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، بر این اساس مصوب شد دستگاههای زیربط تا سه شنبه ضمن مطالعه و بررسی برنامه چهارم توسعه و پیش نویس برنامه پنجم توسعه، دیدگاهها و پیشنهادات کارشناسی شده خود را تا سه شنبه به دبیرخانه آن در استانداری ارسال کنند تا توسط این کمیته مورد بررسی دوباره قرار گیرد و به مرحله تصویب نزدیک شود.

در این جلسه که ظهر شنبه در استانداری استان برگزار شد، مقرر شد، شنبه آینده برنامه های بررسی شده برای نهایی شدن و تصویب در جلسه با حضور دستگاههای زیربط  مطرح شود.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری استان مرکزی و مشاور استاندار در این جلسه با اشاره به اینکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و سیاست های و برنامه ها باید بر اساس نیاز و ارتقاء آنان باشد، افزود: در برنامه پنجم توسعه باید کمبودهای برنامه چهارم بررسی و علت کاستیها و موفقیتها در حوزه زنان و جوانان مشخص شود.

وی افزود: زنان سرپرست خانواده، بی سوادی، مرگ و میر مادران و نوزادن، بیماریهای خاص و اشتغال زنان و دختران از جمله مشکلات زنان است که باید برنامه ریزی جدی و منسجمی برای رفع موانع اتخاذ شود.

مشاور استاندار گفت: اعضا باید مسائل پیرامون زنان و جوانان را در برنامه چهارم توسعه باتوجه به چشم انداز 20 ساله بررسی و با توجه به قابلیتها، فرصتها، تهدیدات و محدودیتها برنامه ریزی کنند.

کد مطلب 921979

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