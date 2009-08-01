جنس تهدید نرم فرهنگی ، سیاسی و امنیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری اظهار داشت: اصلاحات ساختاری که به تدبیر مقام معظم رهبری در حال تحقق است، سپاه و بسیج را آماده کرده تا در انجام ماموریت‌های مختلف مهیا باشند و همه باید تلاش کنیم تا این پروسه به نهایت موفقیت دست یابد.

وی افزود: مهمترین نکته‌ای که همه نیروهای مدافع نظام باید توجه داشته باشند؛ این است که فضای امروز با فضای گذشته بسیار متفاوت است و اگر این تغییرات را در جامعه کنونی بخوبی درک نکنیم دچار اشتباه خواهیم شد.

فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه "غیرت و روحیات عمومی در دفاع از خاک، وطن و ناموس و تلفیق آن با ارزش‌ها و نظام جمهوری اسلامی مردم را به دفاع از انقلاب در مقابل دشمن بسیج کرد و با تهدیدات فیزیکی و امنیتی توسط نیروهای مدافع انقلاب مقابله شد" گفت : اما امروز در شرایط دیگری هستیم که فرآیند مبارزه را متفاوت کرده است و دیدن، حس کردن، متحول شدن و دست به اقدام زدن در شیوه‌های مبارزاتی تهدید نرم وجود ندارد. شناخت دشمن به خوبی و برای هرکس ممکن نیست و جنس تهدیدها، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است که از تهدیدات روز نظام جمهوری اسلامی است. این تغییر شرایط اگر اثری در ساختار، سازمان، استراتژی و سازماندهی ما نداشته باشد ما از واقعیت عقب می‌مانیم.

وی خاطرنشان کرد: سازمانی پویاست که به روز باشد، متحول شود، در تغییر شرایط، تغییر کند و از حیث تاکتیک‌ها، آموزش‌ها و تجهیزات و غیره خود را به پویایی برساند و تغییرات لازم را در خود به وجود آورد.

جعفری اضافه کرد: انقلاب اسلامی تمامیت ارضی، نظام و کشور نیست بلکه فراتر از آن است؛ این عوامل ظرف انقلابند. انقلاب اسلامی موجب پیداش نظام اسلامی و تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی است که نهایتا منجر به تشکیل جامعه جهانی اسلامی خواهد شد.

جعفری با استناد به سخنان مقام معظم رهبری جهت‌گیری کلی و شاخص‌های اصلی نظام اسلامی را در " عدالت‌خواهی، عمل، استقلال و آزادی، استکبارستیزی و منفعل نشدن در مقابل دشمن، مردم‌گرایی، مستضعف ‌نوازی و گرایش به طبقات محروم، پرهیز از اسراف و زندگی اشراف‌گرایی" قلمداد و اظهار داشت: اگر این اصول و مبانی را حفظ کنیم، انقلاب اسلامی را حفظ خواهیم کرد. دشمنان درصددند تا نظام را با این اصول بیگانه کنند و محتوی و ماهیت انقلاب را تغییر دهند. امروز ولی‌فقیه خواهان پیشرفت همراه با عدالت است که این اصل با منافع بعضی از افراد سازگاری ندارد.

وی با تجلیل از رشادت‌های رزمندگان گیلان در دوران دفاع مقدس و نقش شهید آیت ا‌لله احسان‌بخش نیز گفت: ما مدافع انقلاب اسلامی هستیم و هر کسی بخواهد در مقابل دین و نظام جمهوری اسلامی ایران بایستد ما در مقابل آنان می‌ایستیم.