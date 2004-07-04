دي سايت : مردم عراق خواهند توانست بهبود نسبي را به كشورشان بازگردانند

به گزارش خبرگزاري مهر ، به نوشته اين مجله آلماني به نظر مي رسد عراق وارد دوره اي شده است كه در آن راههاي دستيابي به ثبات نسبي را بر روي برگه هاي كاغذ نوشته اند .



دي سايت با اشاره به انتقال قدرت پيش از موعد مقرر در عراق افزود : مقامات آمريكايي پيش از اين اعلام كرده بودند كه 30 ژوئن قدرت را بطور كامل به مردم عراق واگذار كرده و از آن پس در كنار آنها بوده و در راستاي دستيابي به بهترين وضعيت ممكن ياري رسانشان خواهند بود .

اكنون كه بنا به پاره اي مسائل امنيتي در انتقال قدرت تعجيل ايجاد شد به نظر مي رسد كه آمريكا با تداوم حضور خود و با راه اندازي بزرگترين سفارتخانه و دفتر نمايندگي خود در بغداد خواهان نظارت بر امور عراق بوده و در صدد هستند تا در تصميمات مقامات اين كشور نيز مداخله نمايند .

دي سايت در ادامه نوشت : مردم عراق در حالي قدرت را در دست گرفتند كه هنوز بسياري از پرسشهاي آنها بدون پاسخ باقي مانده است . آنها هنوز نمي دانند تا چه اندازه داراي قدرت شده اند ، نمي دانند دايره مسئوليت آنها تا چه حدي است .

اينگونه بنظر مي رسد مردم عراق با توجه به مشكلات عديده اي كه در دوران حكومت صدام و پس از آن در حمله نظامي آمريكا به اين كشور متحمل شدند چنانچه قدرت و اختيار كامل را در اختيار گيرند ، خواهند توانست در كوتاهترين زمان ممكن بهبود نسبي را به كشورشان بازگردانند .

اين مجله در بخش ديگري نوشت : عليرغم گذشت چند روز از واگذاري قدرت در عراق هنوز تغيير محسوسي در وضعيت اين كشور به چشم نمي خورد . اين امر كمي سبب نگراني مقامات كشورهاي مختلف بخصوص كشورهاي عضو ناتو كه قرار است در بهبود وضعيت عراق مشاركت داشته باشند را بر انگيخته است .

