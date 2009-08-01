وعده رقیب مرکل به مردم آلمان برای ایجاد چهار میلیون فرصت شغلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر امور خارجه آلمان و رقیب اصلی "آنجلا مرکل" در انتخابات پارلمانی آتی این کشور برنامه های دولت خود را در صورت پیروزی اعلام کرد.

بر این اساس، وی که از سوی حزب سوسیال دموکرات نامزد پست صدراعظمی آلمان شده، وعده داده است در صورت پیروزی حزبش 4 میلیون شغل جدید برای بیکاران این کشور ایجاد می کند. در برنامه اعلام شده از سوی وزیر امور خارجه آلمان که با عنوان "برنامه آلمان" منتشر شد، به افزایش فرصتهای شغلی و ساعات کار اشاره شده است.

اشتاین مایر در معرفی برنامه های خود گفت : ما نشان می دهیم که با انجام سیاستهای هوشمندانه چگونه می توان طی چند سال میلیونها فرصت شغلی در کشور ایجاد کرد. نامزد سوسیال دموکراتها در انتخابات آتی آلمان مدعی شد دولت وی تا سال 2020 بیکاری را در کشور ریشه کن می کند.

این درحالی است که بیکاری در آلمان به ویژه پس از بحران اقتصادی جهانی بزرگترین نگرانی مردم و صاحبان مشاغل به شمار می آید. طی ماههای اخیر و در پی ورشکستگی شرکتهای بزرگ صنعتی در آلمان صدها هزار نفر به شمار بیکاران این کشور افزوده شده است.