بررسي موضوع تدفين تعدادي از شهداي گمنام در مركز اسلامي لندن و هامبورگ

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، دربيانيه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس آمده است : در پي درخواست عده اي از هموطنان ايراني مبني بر تدفين پيكرطيبه تعدادي از شهداي گمنام در مركز اسلامي لندن و هامبورگ يكي از مسئولين كميته جستجوي مفقودين بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ، ضمن تشريح چگونگي اين درخواست يادآور شد كه "موضوع درسطح بنياد در حال بررسي كارشناسي است كه در صورت رسيدن متقاضيان به حد نصاب قانوني اقدام لازم به عمل خواهد آمد" .

اين بيانيه همجنين مي افزايد : وي در پاسخ اين سوال كه آيا به لحاظ ساز و كارهاي ديپلماتيك چنين اقدامي مقدور مي باشد يا خير اظهار داشت كه ، "با توجه به اقدام مشابه دولت انگلستان در تدفين تعدادي از اجساد سربازان انگليسي كشته شده در جنگ جهاني دوم در ضلع جنوبي سفارت تابستاني خود در تهران ، اين اقدام ما يك روش جاري و بر مبناي عرف و حقوق بين الملل مي باشد ".

بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در پايان بيانيه خود آورده است : انتظار مي رود دولت انگلستان بر اساس درك متقابل در مناسبات و با توجه به اينكه اقدام كميته جستجوي مفقودين در پاسخ به عواطف انساني و علايق مذهبي شهروندان ايراني مقيم انگلستان و در محدوده قلمرو رسمي كشور ايران ( سفارت ) صورت خواهد گرفت ؛ همكاري لازم را برابر عرف بين الملل به عمل آورد .