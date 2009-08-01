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۱۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۲۶

حضور تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در تورنمنت تونس به تعویق افتاد

حضور تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در تورنمنت تونس به تعویق افتاد

با تعویق برگزاری تورنمنت تونس، تمرینات تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در کمپ تیم‌های ملی پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مسئولان برگزاری تورنمنت فوتبال نوجوانان در کشور آفریقایی تونس، برگزاری این تورنمنت که قرار بود از روز 23 مردادماه آغاز شود، به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد.

بر این اساس برنامه برگزاری اردوی تیم فوتبال زیر 17 سال تغییر کرد و شاگردان علی دوستی 3 اردوی 5 روزه را در تهران برگزار خواهند کرد.

بر این اساس از روز شنبه هفته آینده بازیکنان خود را به مربیان این تیم معرفی می کنند و پس از برگزاری اردویی 5 روزه، طی روزهای پایانی به استراحت می پردازند.

تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در سال 2009 که از 8 الی 24 آبانماه(30 اکتبر الی 15 نوامبر) در کشور نیجریه برگزار می شود، آماده می کنند.

کد مطلب 922048

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